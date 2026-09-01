[속보] 체험학습 중 ‘선생님 도촬’ 제주 중학생, 경찰 입건…딥페이크 합성까지

세줄 요약 제주의 한 중학생이 현장 체험학습 중 휴대전화로 교사 신체를 불법 촬영한 혐의로 경찰에 입건됐다. 학교는 당일 사실을 확인해 진정서를 냈고, 경찰은 조사 과정에서 딥페이크로 합성한 이미지도 발견해 성적 합성물 여부를 확인한다. 체험학습 중 교사 불법 촬영 혐의 입건

학교, 당일 확인 뒤 경찰에 진정서 제출

딥페이크 합성 이미지 발견, 추가 조사

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제주에서 교사를 불법 촬영한 중학생이 경찰에 붙잡혔다.제주동부경찰서는 1일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영) 혐의로 제주 모 중학교 재학생 A군을 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.A군은 지난 7월 중순쯤 현장 체험학습 중 휴대전화로 교사 신체 등을 불법 촬영한 혐의를 받는다. 학교 측은 A군 범행 당일 이러한 사실을 확인하고 경찰에 진정서를 제출했다.경찰은 A군을 조사하는 과정에서 불법 촬영한 사진을 딥페이크 기술을 이용해 다른 사진과 합성한 이미지도 발견했다.경찰 관계자는 “현재 A군 휴대전화 포렌식을 진행해 해당 합성물이 성적 합성물인지를 조사하고 있다”고 설명했다.경찰은 불법 촬영물 유포 및 추가 피해자 여부 등 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.