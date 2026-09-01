한양사이버대 미래복지포럼, 온라인 복지심포지엄 개최

세줄 요약 한양사이버대학교 미래복지포럼이 3일 회원 200여명을 대상으로 줌 기반 온라인 복지심포지엄을 열었다. 사회복지학과 우수 졸업생들이 현장실습 종결평가서와 졸업프로젝트보고서 작성법, 학습 노하우를 소개해 재학생들의 관심을 모았다. 미래복지포럼, 줌 기반 복지심포지엄 개최

우수 졸업생, 과제 작성법과 노하우 공유

재학생 졸업 준비·전문성 향상 기대

이미지 확대 한양사이버대 온라인 복지심포지엄 포스터. 한양사이버대 제공 닫기 이미지 확대 보기 한양사이버대 온라인 복지심포지엄 포스터. 한양사이버대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한양사이버대학교 중앙동아리 미래복지포럼이 오는 3일 회원 200여명을 대상으로 줌(Zoom)을 활용한 온라인 복지심포지엄을 개최한다고 1일 밝혔다.이번 심포지엄에서는 사회복지학과 우수 졸업생들이 사회복지현장실습 종결평가서와 졸업프로젝트보고서 등 주요 과제의 작성법과 학습 노하우를 재학생들에게 소개한다.특히 사회복지학 과제는 복지현장의 경험과 목소리를 보고서에 담아내는 것이 중요한 만큼, 졸업생들의 실질적인 작성 경험을 공유하는 이번 행사가 재학생들의 관심을 모으고 있다는 게 한양사이버대 관계자의 설명이다.미래복지포럼은 사회복지학과를 비롯해 부동산학과, 아동학과, 보건행정학과, 상담심리학과 등 사회복지학을 부·복수전공하는 학생들로 구성된 동아리다.강권신 미래복지포럼 단장은 “사회복지학에서 기록은 중요한 영역”이라며 “다양한 보고서 작성법을 미리 익히는 이번 심포지엄이 졸업 준비와 전문성 향상에 도움이 되길 기대한다”고 말했다.