월급 평균 얼마 받으세요?…남성 “440만원” 여성 “285만원”

한국 성별 임금 격차 29%…OECD 평균의 2.9배

이미지 확대 27일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회에서 구직자들이 채용정보를 살펴보고 있다. 2026.4.27 닫기 이미지 확대 보기 27일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회에서 구직자들이 채용정보를 살펴보고 있다. 2026.4.27

이미지 확대 취업설명회에 집중한 취준생들 서울 고려대학교 SK미래관에서 열린 2026 인크루트 채용설명회에서 참석한 취업 준비생들이 강사의 설명에 집중해 있다. 2026.8.27 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 취업설명회에 집중한 취준생들 서울 고려대학교 SK미래관에서 열린 2026 인크루트 채용설명회에서 참석한 취업 준비생들이 강사의 설명에 집중해 있다. 2026.8.27 연합뉴스

세줄 요약 2024년 국내 1인 이상 사업체에서 남성의 월평균 임금은 439만8000원, 여성은 285만1000원으로 154만7000원 차이가 났다. 월 300만원 미만 비율은 여성 57.1%, 남성 25.1%였고, 500만원 이상은 남성 37.2%, 여성 14.5%였다. 남성 440만원, 여성 285만원 임금 격차 확인

월 300만원 미만 여성 비율 절반 넘어

OECD 평균보다 큰 한국 성별 임금 격차

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국내 사업체에서 일하는 남성 근로자의 월평균 임금이 약 440만원인 반면 여성은 285만원 수준인 것으로 나타났다. 남녀 간 월평균 임금 차이는 약 155만원에 달했다.최근 한국여성정책연구원이 양성평등주간을 맞아 ‘2026 한국의 성인지 통계’를 토대로 국내 성별 임금 격차를 분석한 결과 이같이 나타났다.고용노동부의 ‘고용형태별근로실태조사’에 따르면 2024년 기준 1인 이상 사업체 근로자의 월평균 임금은 남성 439만8000원, 여성 285만1000원으로 집계됐다. 남성이 여성보다 월평균 154만7000원을 더 받은 셈이다.임금 구간별로도 남녀 간 차이가 뚜렷했다. 5인 이상 사업체 임금근로자 가운데 월 300만원 미만을 받는 비율은 여성이 57.1%로 절반을 넘었다. 남성은 25.1%였다.반대로 월 500만원 이상을 받는 비율은 남성이 37.2%에 달한 반면 여성은 14.5%에 그쳤다.업종별로는 보건업·사회복지서비스업에서 성별 임금 격차가 가장 컸다. 이 업종의 월평균 임금은 남성 506만원, 여성 273만원으로 여성 임금이 남성의 54% 수준에 머물렀다.다만 이러한 업종별 평균 임금 격차가 동일한 직무와 근로조건에서 남녀가 서로 다른 임금을 받는다는 의미는 아니다. 직종과 직급, 근로시간 등 여러 요인이 평균 임금에 영향을 미칠 수 있다.성별 임금 차이가 가장 작은 업종은 운수·창고업으로 여성 임금이 남성의 93.3% 수준이었다.남녀 모두 월평균 임금이 가장 높은 업종은 금융·보험업이었다. 남성은 810만5000원, 여성은 627만3000원으로 여성 임금이 남성의 77.4% 수준으로 집계됐다.한국의 성별 임금 격차는 경제협력개발기구(OECD) 회원국과 비교해도 큰 것으로 나타났다.OECD 자료에 따르면 2024년 한국의 성별 임금 격차는 29%로 OECD 회원국 평균인 10.1%의 약 2.9배였다.김종숙 한국여성정책연구원장은 “노동시장 내 성별 격차의 실질적인 개선을 위한 정책적 노력을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.