부산 외국인 환자 비즈니스 페어 성료…협약 55건 체결 협력 구체화

세줄 요약 부산시와 부산경제진흥원이 연 외국인환자 유치 비즈니스 페어에서 191건 상담 끝에 MOA 2건, MOU 53건 등 총 55건 협약이 성사됐다. 부산 의료기관과 해외 바이어가 협력 가능성을 확인하며 외국인 환자 송출과 의료관광 상품 개발의 후속 사업 기반을 넓혔다. 55건 협약 체결, 외국인환자 유치 성과

191건 상담 진행, MOA·MOU로 협력 구체화

팸투어 병행, 의료관광 상품 확대 추진

이미지 확대 그래드조선 부산호텔에서 부산 의료관광 활성화를 위한 ‘외국인환자 유치 비즈니스 페어’가 열리고 있다. 부산경제진흥원 제공 닫기 이미지 확대 보기 그래드조선 부산호텔에서 부산 의료관광 활성화를 위한 ‘외국인환자 유치 비즈니스 페어’가 열리고 있다. 부산경제진흥원 제공

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부산시와 부산경제진흥원은 외국인 환자 유치 활성화와 부산 의료관광의 해외 네트워크 강화를 위해 개최한 ‘2026 외국인환자 유치 비즈니스 페어’에서 총 55건의 협약이 체결됐다고 1일 밝혔다.지난 26일 그랜드조선 부산호텔에서 열린 이 행사에는 부산 지역 의료기관, 외국인 환자 유치사업자 40곳과 해외 바이어 16개사가 참가했다.참가자들은 총 191건의 일대일 상담을 진행해 외국인 환자의 유치의 송출, 의료관광 상품 개발과 연계 등 분야에서 MOA 2건, MOU 53건을 체결했다. MOA는 협약 당사자들이 협력 내용을 구체화하고 향후 추진 사항을 합의한 문서를 말한다.진흥원 관계자는 “단순 상담에 그치지 않고 협약 체결로 이어지면서 부산 의료기관과 해외 바이어 간 협력 관계가 구체화되면서 향후 외국인 환자 송출과 의료관광 상품 개발 등 후속 비즈니스가 이어질 수 있는 기반이 마련됐다”라고 말했다.진흥원은 이번 행사에서 바이어가 부산 의료 서비스를 직접 경험하고, 의료기관과 협력 가능성을 확인할 수 있도록 팸투어도 함께 진행했다. 바이어들은 동아대병원, 인제대 부산백병원을 방문해 주요 진료시설, 의료 서비스, 외국인 환자 진료와 지원 시스템 등을 살펴봤다.시는 앞으로 해외 유치사업자, 바이어와 지속적으로 관계망을 구축하고 부산의 우수한 의료 서비스와 관광자원을 연계한 의료관광 상품을 확대할 계획이다.