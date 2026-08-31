창간 30년 ‘동트는 강원’…“소통 강화”

세줄 요약 강원도는 창간 30주년을 맞은 홍보매체 ‘동트는 강원’을 지류와 디지털 중심으로 대대적으로 개편했다. 국·영문 혼용 계간지 전환, 일본어·중국어 전자책 제공, 점자도서 확대와 함께 웹매거진·뉴스레터·유튜브도 강화했다. 창간 30주년 맞아 홍보매체 전면 개편

국·영문 지류 전환, 다국어 전자책 제공

점자도서 확대와 소셜 채널 강화

이미지 확대 강원도가 발행하는 홍보매체인 ‘동트는 강원’ 제155호. 강원도 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원도가 발행하는 홍보매체인 ‘동트는 강원’ 제155호. 강원도 제공

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강원도는 온·오프라인 홍보 매체인 ‘동트는 강원’을 대대적으로 개편했다고 31일 밝혔다.지류는 국·영문 혼용 계간지로 전환하고, 일본어와 중국어는 전자책으로 제공한다. 시각장애인을 위한 점자도서 발행은 연 3회에서 4회로 늘렸다. 웹매거진, 뉴스레터, 유튜브 등 소셜미디어 채널을 대폭 확대하기도 했다.다음 달 1일 발행하는 제155호에서는 철원 금학산과 삼척 덕항산, 속초 영랑호와 원주 운곡 솔바람 숲길을 소개한다. 다음 달 5월 공식 개장하는 고성 송지호 바다하늘길을 특집으로 다루기도 했다. 또 홍천 청년마을 ‘와썹타운’과 원주 성황림 탐방, 박미령 재독강원도민회장 인터뷰도 담겼다.1996년 창간한 동트는 강원은 온·오프라인 독자 9만5000명에게 서비스를 제공하고 있다.김영호 도 대변인은 “창간 30주년을 맞은 동트는 강원이 지류 개편과 디지털 매체 확장을 통해 소통을 한층 강화한다”며 “다채로운 도민 참여형 콘텐츠를 선보이며 소통의 가교 역할을 확대하겠다”고 말했다.