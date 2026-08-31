“하루치 식량은 있지만”…네팔 대홍수 엿새째, 이재민 ‘생존 비상’

“여분 옷, 여성용품, 기저귀 모두 부족

전기 공급 약해 전등만 겨우 켜는 상황”

‘피해 최대’ 라수와 지역 접근조차 난항

생활기반 복구 시급…“구호 장기전 될 듯”

이미지 확대 네팔 빙하 대홍수로 삶의 터전을 잃은 이재민들이 27일(현지시간) 누와코트 지역 비두르 지역에 머물고 있다. 비두르는 현재 접근 가능한 트리슐리 강 최상류 지역이다. 독자 제공 닫기 이미지 확대 보기 네팔 빙하 대홍수로 삶의 터전을 잃은 이재민들이 27일(현지시간) 누와코트 지역 비두르 지역에 머물고 있다. 비두르는 현재 접근 가능한 트리슐리 강 최상류 지역이다. 독자 제공

이미지 확대 네팔 빙하 대홍수 사태 닷새째인 30일(현지시간) 누와코트 지역 비두르 지역이 펄로 뒤덮여 있다. 비두르는 현재 접근 가능한 강 최상류 지역으로, 그 위쪽으로는 사실상 육로 접근이 막힌 상태다. 독자 제공 닫기 이미지 확대 보기 네팔 빙하 대홍수 사태 닷새째인 30일(현지시간) 누와코트 지역 비두르 지역이 펄로 뒤덮여 있다. 비두르는 현재 접근 가능한 강 최상류 지역으로, 그 위쪽으로는 사실상 육로 접근이 막힌 상태다. 독자 제공

세줄 요약 네팔 대홍수 엿새째인 31일, 누와코트 비두르에 모인 이재민들은 물과 식량, 전기 부족 속에 버티고 있다. 상류 지역은 도로가 끊겨 접근이 어렵고, 일부 주민은 젖먹이 자녀를 위해 위험을 무릅쓰고 돌아가기도 했다. 비두르 집결 이재민, 물·전기·식량 부족 심화

상류 고립 지역, 도로 끊겨 구호 접근 난항

헬기 의존 산간 마을, 비상식량도 바닥 위기

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“물이 부족해 화장실 문제가 큽니다. 여분의 옷, 여성용품, 기저귀도 일주일째 바닥이에요.”네팔 대홍수 발생 엿새째인 31일(현지시간) 누와코트 지역 비두르에서 이재민과 함께 지내는 한국인 허모(50)씨는 서울신문과 통화에서 불안한 목소리로 말했다. 비두르는 홍수가 발생한 트리슐리 강 유역 마을 중 육로로 접근 가능한 마지노선으로, 그 위로는 길이 끊겼다. 허씨가 머무는 임시 거처에는 삶터를 잃은 상류 지역 주민 등 이재민 40여명이 몰려 있다. 대부분 가족의 생사조차 알지 못한다.홍수 후 거의 일주일이 지났지만 물과 식량의 원활한 공급은 여전히 난망하다. 피해 복구가 더뎌지면서 어린 자녀와 생이별했던 어머니 10여명은 젖을 먹이기 위해 막힌 길을 뚫고 자신이 떠나온 상류 지역으로 되돌아가기도 했다고 허씨는 전했다.비두르에 남은 사람들도 당장은 버텨도 사태가 길어지면 생존 기반이 흔들릴 위기다. 허씨는 “전기가 들어오더라도 전압이 약해 전등만 겨우 켤 정도”라며 “300m 떨어진 샘과 빗물 말고는 생활용수를 얻을 방법이 없어 세수만 겨우 하고 있다”고 토로했다.이날부터 트리슐리 강 상류 지역 이재민을 위한 긴급구호가 본격화됐지만, 전기·생활용수·식량 등 기본적인 생활 기반이 무너진 데다 외부에서 들어가는 노반도 망가져 난항이 예상된다.구호 거점은 상류 마을에서 내려온 주민이 다수 안착한 비두르가 될 것으로 보인다. 이 마을에는 허씨의 거처 외에도 이재민 시설 등지에 수백 가구가 모여든 것으로 알려졌다. 다만 노반이 뒤틀리고 이들을 모두 책임질 만큼 대량의 구호물자를 손쉽게 옮기기는 쉽지 않아 보인다.비두르 위쪽으로 고립된 샤브루베시·라수와 등은 식량난이 더 심각한데 접근 자체가 불가능하다. 국제구호개발 비정부기구(NGO) ‘희망친구 기아대책’의 문광진 선교사는 “라수와 등 피해가 집중된 산간 지역은 헬기 없이는 이동이 불가능하고, 이동하더라도 구호물자를 대량으로 가져갈 방법도 마땅찮다”고 말했다. 고립 지역 주민과 소통 중인 허씨도 “이곳 식량도 인원 대비 부족하지만, 육로가 끊긴 지역은 비상식량이 하루 이틀 분량밖에 남지 않은 실정”이라고 말했다.전례 없는 홍수로 기반 시설이 크게 훼손된 만큼 단기적인 식량 지원을 넘어 식수·전력 등 생활 인프라 복구가 시급해 보인다. 문 선교사는 “수해를 당한 지역은 넓은데 물자 지원이 가능한 지역은 극히 한정적”이라며 “이재민 구호는 장기전이 될 것”이라고 밝혔다.