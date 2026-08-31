동덕여대 학생팀, ‘디지털콘텐츠학회 대학생논문경진대회’ 금상

세줄 요약 동덕여대 커뮤니케이션콘텐츠전공 학생팀이 한국디지털콘텐츠학회 하계대학생논문경진대회에서 금상을 받았다. 네이버 데이터랩과 구글 트렌드 자료를 활용해 TCI를 개발하고, 트렌드 유형을 분류하는 웹사이트 프로토타입을 제작했다. 동덕여대 학생팀, 디지털콘텐츠학회 금상 수상

TCI 기반 트렌드 분석 웹사이트 프로토타입 제작

전국 123개 팀 중 데이터·실용성 높은 평가

이미지 확대 ‘한국디지털콘텐츠학회 2026년 하계대학생논문경진대회’에서 금상을 받은 동덕여대 커뮤니케이션콘텐츠전공 학생팀과 지도교수(오른쪽 두 번째)가 기념촬영을 하고 있다. 동덕여대 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘한국디지털콘텐츠학회 2026년 하계대학생논문경진대회’에서 금상을 받은 동덕여대 커뮤니케이션콘텐츠전공 학생팀과 지도교수(오른쪽 두 번째)가 기념촬영을 하고 있다. 동덕여대 제공

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동덕여자대학교는 본교 커뮤니케이션콘텐츠전공 학생팀이 ‘한국디지털콘텐츠학회 2026년 하계대학생논문경진대회’에서 금상을 받았다고 31일 밝혔다.심원·송지원·조하람 학생이 참여한 팀은 ‘트렌드 유형 분석 지표(TCI) 사이트 프로토타입 설계 및 제작’으로 수상의 영예를 안았다. 정승환 동덕여대 교수가 지도한 커뮤니케이션연구워크숍(캡스톤디자인) 수업의 결과물이라는 게 동덕여대의 설명이다.학생팀은 네이버 데이터랩과 구글 트렌드 등의 데이터를 활용해 대중의 검색량과 미디어 기사량을 비교하는 ‘TCI’(Trend Character Index)를 개발했다. 이를 바탕으로 트렌드를 ‘참여자 주도형’, ‘혼합형’, ‘미디어 주도형’으로 분류하고, 실제 검색과 결과 확인이 가능한 웹사이트 프로토타입으로 구현했다.올해 대회에는 전국 123개 팀이 참가했으며, 동덕여대 학생팀의 작품은 데이터 기반 트렌드 분석과 시각화, 실용성 등을 높게 평가받았다는 설명이다.학생들은 “수업에서 배운 이론과 연구방법, 코딩, 콘텐츠 제작이 실제 연구로 이어지는 과정을 경험해 뜻깊었다”고 말했다.