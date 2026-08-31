“누가 치우라고” 공짜로 씻으랬더니 ‘대변 테러’…남산 샤워장 ‘충격’

세줄 요약
- 남산 공용 샤워장서 대변 남긴 사례 재발
- 올해만 두 번째 발생, 이용자 충격 확산
- 서울시, 안내문 부착과 계도 강화 나서
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서울시가 러너들을 위해 무료로 운영하는 남산 공용 샤워장(오른쪽)에서 이용객이 대변을 남기고 가는 일이 발생해 충격을 주고 있다. 뉴스1(독자 제공)·서울시 제공
서울시가 러너들을 위해 무료로 운영하는 남산 공용 샤워장에서 이용객이 대변을 남기고 가는 일이 발생해 충격을 주고 있다. 올해만 2번째다.
30일 서울시 중부공원여가센터에 따르면 지난달 남산 샤워장 남성 샤워 부스에서 이용객이 대변을 남기고 갔다.
남산 샤워장은 오세훈 서울시장이 추진하는 ‘생활 밀착형 운동 시설’ 확대 사업의 하나로 지난해 10월 문을 열었다. 최근 남산이 내·외국인에게 러닝과 자전거를 즐기는 명소로 자리 잡으면서 시민들이 무료로 씻고 옷을 갈아입을 수 있도록 마련했다.
문제가 처음 발생한 것은 지난 1월이다. 당시에도 남성 샤워 부스 안에서 대변이 발견됐다.
이에 센터는 남녀 샤워실에 ‘공용 샤워실 이용 질서 준수 요청’ 안내문을 붙이고 “최근 샤워 부스 안에서 대변을 보는 심각한 사례가 발생했다”며 “이 같은 행위는 다른 이용자에게 큰 충격과 불편을 주고, 반복될 경우 운영 제한으로 이어질 수 있다”고 경고했다.
그러면서 “러닝할 때 매너를 지키듯, 샤워실에서 기본 질서와 상식을 지켜달라”고 당부했다.
하지만 반년 만에 같은 일이 다시 발생하면서 서울시도 난처해진 분위기다. 두 번 모두 남성 샤워실에서 벌어졌으며, 같은 이용자의 행동인지는 확인되지 않았다.
남산 샤워장을 이용하려면 센터 입구에서 수기로 이름과 입장 시간을 작성한 뒤 QR 인증을 거쳐야 한다. 다만 이용자의 사생활 보호를 위해 샤워 부스가 1인용 개별 공간으로 조성돼 있어 각 부스 내부에서 벌어지는 상황까지 확인하기는 어렵다.
남겨진 오물은 현장 관리 직원들이 직접 치운 것으로 전해졌다.
서울시 관계자는 “지난해 10월 문을 연 뒤 이달 27일까지 남산 러너 샤워장을 이용한 사람은 1만 2862명으로, 대변을 남기고 간 사례는 두 차례에 불과해 극소수 이용객의 일탈로 보고 있다”며 “같은 일이 반복되지 않도록 안내와 계도를 강화하고 있다”고 말했다.
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