“환경 문제를 영상 언어로…” 부산 영화의전당서 내달 3~7일 ‘하나뿐인 지구영상제’

세줄 요약 ‘다시 지구, Earth and Us’를 주제로 한 제5회 하나뿐인 지구영상제가 내달 3~7일 부산 영화의전당에서 열린다. 29개국 58편의 환경영화와 공모전 본선작, 포스터 전시, 학술회의, 시민 체험 프로그램이 함께 마련된다. 제5회 하나뿐인 지구영상제, 부산서 개최

기후 위기 주제 환경영화·공모전·전시 구성

29개국 58편 상영, 시민 체험 프로그램 운영

이미지 확대 ‘하나뿐인 지구영상제’. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘하나뿐인 지구영상제’. 부산시 제공

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‘다시 지구, Earth and Us’를 주제로 한 ‘제5회 하나뿐인 지구영상제’가 내달 3일부터 7일까지 부산 영화의전당에서 열린다.지구영상제는 기후 위기 심각성을 알리고자 2022년부터 매년 개최되고 있다.올해는 환경영화제, 환경영상·포스터 공모전, 학술회의, 환경 전시·체험 등 프로그램으로 진행된다.환경영화제에서는 개막작인 진재운 감독의 ‘나무의 노래’를 비롯해 기후 위기를 다룬 29개국 58편의 작품이 상영된다.또 환경영상 공모전 본선 진출작 18편을 상영하고, 환경포스터 공모전 최종 선정 작품 16편을 전시한다.‘하나뿐인 지구 콘퍼런스’는 9월 4일부터 6일까지 영화의전당 시네마테크 등에서 열린다.시민이 참여할 수 있는 ‘환경 전시·체험’도 9월 3일부터 7일까지 영화의전당에서 진행된다.이번 영상제는 자연의권리찾기와 영화의전당이 주관하며, 부산시와 기후에너지환경부 등이 후원한다.