경찰, ‘불법 ARS 선거운동 혐의’ 경주시장 송치

세줄 요약 경북 경주경찰서는 지방선거를 앞두고 자동응답시스템(ARS)으로 지지를 호소하는 음성메시지를 대량 발송한 혐의로 주낙영 경주시장을 불구속 입건해 검찰에 송치했다. 캠프는 선관위 자문과 승인을 받았다고 주장했지만, 선관위는 공직선거법 위반으로 고발했고 경찰은 소환 조사까지 마쳤다. ARS 활용한 불법 선거운동 혐의 송치

주낙영 경주시장, 불구속 입건 후 검찰 이첩

선관위 고발과 경찰 소환조사 진행

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경북 경주경찰서는 지방선거를 앞두고 자동응답시스템(ARS)을 이용해 불법 선거운동을 한 혐의(공직선거법 위반)로 주낙영 경주시장을 불구속 입건, 검찰에 송치한다고 31일 밝혔다.주 시장은 국민의힘 경주시장 예비후보 시절인 지난 4월 초 선거구민을 대상으로 지지를 호소하는 음성메시지를 대량 발송한 혐의를 받고 있다.주 시장 선거캠프 관계자들은 그동안 경찰 조사에서 “선거관리위원회 자문과 승인을 받아 발송했다”고 주장했다.경찰은 지난달 주 시장을 소환·조사했다.앞서 경주시선거관리위원회는 4월 13일 공직선거법 위반 혐의로 주낙영 당시 예비후보와 캠프 관계자를 경찰에 고발했다.