평창군, 공모왕 선발제 도입…“사업 선정 기여도 평가”

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평창군, 공모왕 선발제 도입…“사업 선정 기여도 평가”

김정호 기자
김정호 기자
입력 2026-08-31 11:13
수정 2026-08-31 11:13
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  • 공모사업 기여 공무원 ‘공모왕’ 선발
  • 발굴부터 예산 확보까지 점수화 관리
  • 연말 4명 선발, 포상금 500만 원 지급
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강원 평창군청 전경. 평창군 제공
강원 평창군청 전경. 평창군 제공


강원 평창군은 국·도비를 지원받는 공모사업 선정에 기여한 공무원을 ‘공모왕’으로 선발한다고 31일 밝혔다.

공모사업 발굴부터 예산 확보까지 전 과정에서 이바지한 정도를 평가하고 마일리지로 관리한다.

평가 항목별 배점은 사업 발굴 20점, 사업계획서 작성 30점, 발표 평가 대응 20점, 선정·협약 및 예산 확보 30점이다. 공모사업 난이도와 특성을 감안해 가점을 부여하기도 한다.

군은 연말 누적 마일리지 보고 최우수 1명, 우수 1명, 장려 2명 등 총 4명을 ‘공모왕’으로 선발해 총 500만 원의 포상금을 지급할 계획이다.

공모사업 주관 기관이 사실상 일괄 배분하는 사업이나 실질적인 기여도가 인정되기 어려운 민간 주도 사업 등은 포상 대상에서 제외된다.



군 관계자는 “기여도를 객관적으로 인정하고 보상해 직원들의 관심과 참여를 높이며 역량을 강화하겠다”고 말했다.
평창 김정호 기자
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