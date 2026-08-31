평창군, 공모왕 선발제 도입…“사업 선정 기여도 평가”

세줄 요약 평창군이 국·도비 공모사업 선정에 기여한 공무원을 ‘공모왕’으로 선발한다. 사업 발굴부터 계획서 작성, 발표 대응, 협약과 예산 확보까지 전 과정을 점수화해 마일리지로 관리하고, 연말에 4명을 뽑아 포상금 500만 원을 지급한다. 공모사업 기여 공무원 ‘공모왕’ 선발

발굴부터 예산 확보까지 점수화 관리

연말 4명 선발, 포상금 500만 원 지급

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강원 평창군은 국·도비를 지원받는 공모사업 선정에 기여한 공무원을 ‘공모왕’으로 선발한다고 31일 밝혔다.공모사업 발굴부터 예산 확보까지 전 과정에서 이바지한 정도를 평가하고 마일리지로 관리한다.평가 항목별 배점은 사업 발굴 20점, 사업계획서 작성 30점, 발표 평가 대응 20점, 선정·협약 및 예산 확보 30점이다. 공모사업 난이도와 특성을 감안해 가점을 부여하기도 한다.군은 연말 누적 마일리지 보고 최우수 1명, 우수 1명, 장려 2명 등 총 4명을 ‘공모왕’으로 선발해 총 500만 원의 포상금을 지급할 계획이다.공모사업 주관 기관이 사실상 일괄 배분하는 사업이나 실질적인 기여도가 인정되기 어려운 민간 주도 사업 등은 포상 대상에서 제외된다.군 관계자는 “기여도를 객관적으로 인정하고 보상해 직원들의 관심과 참여를 높이며 역량을 강화하겠다”고 말했다.