해진공, 국립해양박물관에 18m 초대형 미디어월 조성

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

해진공, 국립해양박물관에 18m 초대형 미디어월 조성

입력 2026-08-31 10:55
수정 2026-08-31 10:55
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 국립해양박물관에 18m 미디어월 조성
  • 바닷길·북극항로 등 해양사 영상 구현
  • 센서 체험과 생태계 전시로 몰입 강화
이미지 확대
안병길(오른쪽 세 번째) 한국해양진흥공사 사장과 관계자들이 국립해양박물관 1층에 새롭게 선보인 미디어월을 둘러보고 있다.
안병길(오른쪽 세 번째) 한국해양진흥공사 사장과 관계자들이 국립해양박물관 1층에 새롭게 선보인 미디어월을 둘러보고 있다.


한국해양진흥공사는 부산 영도구 국립해양박물관에 총 3억원을 지원해 초대형 미디어월과 몰입형 전시 공간을 조성했다고 31일 밝혔다.

박물관 1층에 설치된 미디어월은 가로 18m, 세로 4m 규모의 고해상도 LED 화면으로, 바닷길의 변화와 운하 항로 개척, 북극항로 등 해양의 역사와 미래를 영상으로 보여준다.

관람객이 화면 앞을 지나가면 센서가 움직임을 인식해 북극곰과 북극여우 등 북극 생물이 반응하는 쌍방향 체험도 가능하다. 3층 미디어 전시실에서는 해양 생태계 보호를 주제로 한 ‘푸른 심장, 맹그로브’ 전시도 선보인다.

이번 사업은 2023년 양 기관이 함께 선보인 미디어아트 ‘시대를 항해하다’에 이은 두 번째 프로젝트다. 해진공은 어린이와 가족 관람객이 해양의 가치와 가능성을 쉽고 흥미롭게 접할 수 있도록 콘텐츠를 구성했다고 한다.

안병길 해진공 사장은 “어린이와 가족들이 바다를 흥미롭게 경험하고 해양의 가치와 가능성을 생각하는 계기가 되길 기대한다”며 “앞으로도 다양한 해양 문화 사업을 확대하겠다”고 말했다.
김태곤 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
한국해양진흥공사가 국립해양박물관에 지원한 금액은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로