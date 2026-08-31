해진공, 국립해양박물관에 18m 초대형 미디어월 조성

세줄 요약 한국해양진흥공사가 부산 국립해양박물관에 3억원을 지원해 18m 초대형 미디어월과 몰입형 전시 공간을 조성했다. 바닷길 변화, 운하 항로 개척, 북극항로 등을 영상으로 보여주고, 센서 반응 체험과 해양 생태계 전시도 함께 선보였다. 국립해양박물관에 18m 미디어월 조성

바닷길·북극항로 등 해양사 영상 구현

센서 체험과 생태계 전시로 몰입 강화

이미지 확대 안병길(오른쪽 세 번째) 한국해양진흥공사 사장과 관계자들이 국립해양박물관 1층에 새롭게 선보인 미디어월을 둘러보고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 안병길(오른쪽 세 번째) 한국해양진흥공사 사장과 관계자들이 국립해양박물관 1층에 새롭게 선보인 미디어월을 둘러보고 있다.

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한국해양진흥공사는 부산 영도구 국립해양박물관에 총 3억원을 지원해 초대형 미디어월과 몰입형 전시 공간을 조성했다고 31일 밝혔다.박물관 1층에 설치된 미디어월은 가로 18m, 세로 4m 규모의 고해상도 LED 화면으로, 바닷길의 변화와 운하 항로 개척, 북극항로 등 해양의 역사와 미래를 영상으로 보여준다.관람객이 화면 앞을 지나가면 센서가 움직임을 인식해 북극곰과 북극여우 등 북극 생물이 반응하는 쌍방향 체험도 가능하다. 3층 미디어 전시실에서는 해양 생태계 보호를 주제로 한 ‘푸른 심장, 맹그로브’ 전시도 선보인다.이번 사업은 2023년 양 기관이 함께 선보인 미디어아트 ‘시대를 항해하다’에 이은 두 번째 프로젝트다. 해진공은 어린이와 가족 관람객이 해양의 가치와 가능성을 쉽고 흥미롭게 접할 수 있도록 콘텐츠를 구성했다고 한다.안병길 해진공 사장은 “어린이와 가족들이 바다를 흥미롭게 경험하고 해양의 가치와 가능성을 생각하는 계기가 되길 기대한다”며 “앞으로도 다양한 해양 문화 사업을 확대하겠다”고 말했다.