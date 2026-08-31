음성 국립소방병원 응급실 24시간 가동...응급의학과 전문의 6명 투입

세줄 요약 충북 음성 국립소방병원 응급실이 다음 달 21일부터 연중무휴 24시간 운영한다. 전문의 4명을 추가해 총 6명 진료체계를 갖췄고, 1일부터는 주말·공휴일 포함 주간 운영을 먼저 시작한다. 중부 4군 주민의 야간·휴일 응급진료와 중증환자 이송 여건이 함께 좋아진다. 응급실 24시간 운영 전환, 다음 달 21일 시작

응급의학과 전문의 6명 체계로 진료 인력 확충

중부 4군 야간·휴일 응급의료 접근성 개선

이미지 확대 국립소방병원 전경. 닫기 이미지 확대 보기 국립소방병원 전경.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충북 음성군에 위치한 국립소방병원 응급실이 다음 달 21일부터 24시간 가동한다.국립소방병원은 기존 응급의학과 전문의 2명에 4명을 추가 채용해 총 6명의 응급의학과 전문의 진료체계를 갖췄다고 31일 밝혔다.전문의 충원에 따라 다음 달 1일부터 주말과 공휴일을 포함해 매일 오전 8시부터 오후 6시까지 응급실을 운영하고 근무체계 정비를 거쳐 21일부터는 연중무휴 24시간 진료를 시작한다.그동안 국립소방병원 응급실은 전문의 부족으로 평일 오전 8시부터 오후 6시까지만 운영됐다. 평일 야간과 주말·공휴일은 응급환자를 받지 못했다.이번 응급실 확대 운영으로 충북 지역 중부 4군(증평·진천·괴산·음성) 주민들의 의료 환경이 크게 개선될 전망이다. 야간과 휴일에도 가까운 곳에서 응급진료를 받을 수 있는 데다 응급환자 초기 진단과 처치, 병원 내 진료과와 연계한 입원·수술이 빨라진다.필요 시 상급 의료기관 전원도 더욱 신속하게 이뤄질 수 있다. 119구급대가 이송하는 중증·응급환자 수용 여건도 개선될 전망이다.소방병원 관계자는 “소방공무원과 지역 주민이 언제든 찾을 수 있는 수준 높은 응급의료체계를 구축하는 등 누구나 신뢰할 수 있는 지역 거점 병원이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.국립소방병원은 국내 최초의 소방 전문 공공병원으로 지난 6월 정식 개원했다. 소방공무원을 위한 특화 의료 서비스와 함께 충북 중부권의 중증·응급·필수의료를 담당하고 있다. 현재 19개 과를 진료 중이다.