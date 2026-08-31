서해 연평도서 굴착기 전도…60대 기사 숨져

세줄 요약 인천 연평도 대연평항에서 굴착기가 전도돼 60대 굴착기 기사 A씨가 현장에서 숨졌다. 소방은 A씨가 굴착기로 닻을 옮기던 중 기계가 넘어지며 사고가 난 것으로 추정한다. 경찰은 정확한 사고 경위와 원인을 조사할 방침이다. 연평도 대연평항 굴착기 전도 사고

60대 기사 현장 사망 확인

닻 옮기다 사고 추정, 경찰 조사

전도된 굴착기. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전도된 굴착기. 연합뉴스

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서해 연평도에서 굴착기가 전도돼 60대 굴착기 기사가 숨졌다.31일 인천소방본부에 따르면 전날 오전 11시 4분쯤 인천 옹진군 연평도 대연평항에서 60대 굴착기 기사 A씨가 굴착기에 깔렸다는 119 신고가 접수됐다.이 사고로 A씨는 현장에서 숨졌다.소방 당국은 신고 내용 등을 토대로 A씨가 굴착기로 닻을 옮기던 중 굴착기가 전도되면서 A씨가 사고를 당한 것으로 추정하고 있다.경찰은 구체적인 사고 경위 등을 조사할 방침이다.