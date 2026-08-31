경북 산불 피해 5개 시군에 ‘산림경영 특구’…산림재건·소득 창출 나선다

세줄 요약 경북도가 지난해 대형 산불 피해를 입은 5개 시군에 산림경영 특구를 1곳씩 지정했다. 벌채·조림 중심 복구를 넘어 특화 조림, 임산물 생산 기반, 가공·유통 시설을 지원해 산림을 새 소득원으로 키우려는 계획이다. 산불 피해 5개 시군에 특구 지정 완료

복구 넘어 산림 소득화·지역경제 재건 추진

특화 조림·가공시설·기반시설 지원 계획

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경북도가 지난해 대형 산불로 피해를 입은 지역의 체계적인 산림 재건과 산주·임업인의 안정적인 소득 기반 마련을 위해 피해 5개 시군에 ‘산림경영 특구’를 1곳씩 지정했다.경북도는 산불 피해지역의 특성을 반영한 맞춤형 산림 재건을 위해 31일 영양군 석보면 화매리 일원을 산림경영 특구로 지정·고시했다고 밝혔다.앞서 도는 지난 3월 의성군을 시작으로 6월 안동시, 7월 영덕군과 청송군에 각각 산림경영 특구를 지정했다.산림경영 특구는 ‘경북·경남·울산 산불피해 지원법’에 근거해 경북도가 전국 최초로 도입한 제도다. 단순한 벌채와 조림 중심의 산불 복구에서 벗어나 산림을 새로운 소득원과 지역경제의 기반으로 재건하는 것이 핵심이다.특구에는 소득·경관 수종을 활용한 특화 조림을 비롯해 특용수와 산채류 등 임산물 생산 기반 조성, 임도 등 산림경영 기반시설 확충, 임산물 가공·유통·판매시설 구축 등이 지원된다.영덕군 특구는 산불로 훼손된 송이 생산 기반을 대체할 새로운 소득원을 마련하는 데 초점을 맞춘다. 밤나무 등 소득 수종을 조성하고 더덕·고사리 등 산채류 재배단지를 구축한다. 저온저장·가공·포장시설도 확충해 임산물의 부가가치를 높일 계획이다.청송군 특구에는 상수리나무와 단풍나무 등 경관 수종과 산마늘·어수리 등 산채류를 복합적으로 조성한다. 특히 주왕산을 대표하는 수달래(산철쭉)를 활용한 숲을 조성해 관광자원과 연계하고 산림관광 활성화와 지역경제 활력 제고를 꾀한다.이번에 추가 지정된 영양군 특구는 자작나무와 고로쇠나무를 중심으로 대규모 테마숲을 조성한다. 인근 풍력발전단지와 어우러지는 특색 있는 산림 경관을 만들고 고로쇠 수액 생산을 통해 산주 소득을 높인다는 구상이다.도는 다음 달부터 산불 피해 5개 시군의 산주와 주민, 관계기관 등이 참여하는 산림경영 특구 현장 순회 설명회를 열 예정이다. 현장 의견을 수렴해 특구별 세부 사업계획을 구체화하고 국비 확보에도 나설 방침이다.최순고 경북도 산림자원국장은 “산불 피해지역의 ‘1시군 1특구’ 지정이 완료된 만큼 산주와 임업인이 실질적으로 체감할 수 있는 산림 재건과 소득 창출로 이어지도록 특구별 사업을 내실 있게 추진하겠다”고 말했다.