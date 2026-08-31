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조희대 대법원장 부친상…경북 포항에 빈소

하종민 기자
입력 2026-08-31 08:57
수정 2026-08-31 08:57
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  • 조희대 대법원장 부친상, 93세 별세
  • 포항성모병원 장례식장에 빈소 마련
  • 외부 조문 사양, 국회 출석도 불가
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조희대 대법원장. 연합뉴스
조희대 대법원장. 연합뉴스


조희대 대법원장이 부친상을 당했다.

대법원은 지난 30일 조 대법원장의 부친 조부환씨가 별세했다고 31일 밝혔다. 93세.

조 대법원장은 이날 출근을 하지 않고 장례를 치를 예정이다. 빈소는 포항성모병원 장례식장에 마련됐다.

대법원 관계자는 조 대법원장이 가족들과 조용하게 장례를 치르기를 원한다며 외부 조문은 사양한다고 설명했다.

앞서 국회 법제사법위원회는 조 대법원장이 이날 예정된 현안질의에 불출석 사유서를 제출하자 법적 조치를 시사했으나, 부친상으로 국회 출석은 불가능한 상황이 됐다.
하종민 기자
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