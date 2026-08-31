조희대 대법원장 부친상…경북 포항에 빈소

세줄 요약 조희대 대법원장이 부친상을 당해 93세를 일기로 별세한 부친의 장례를 포항성모병원 장례식장에서 치른다. 대법원은 조 대법원장이 이날 출근하지 않고 가족과 조용히 장례를 치르며 외부 조문은 사양한다고 밝혔다. 국회 법사위 현안질의 출석도 어렵게 됐다. 조희대 대법원장 부친상, 93세 별세

포항성모병원 장례식장에 빈소 마련

외부 조문 사양, 국회 출석도 불가

이미지 확대 조희대 대법원장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조희대 대법원장. 연합뉴스

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조희대 대법원장이 부친상을 당했다.대법원은 지난 30일 조 대법원장의 부친 조부환씨가 별세했다고 31일 밝혔다. 93세.조 대법원장은 이날 출근을 하지 않고 장례를 치를 예정이다. 빈소는 포항성모병원 장례식장에 마련됐다.대법원 관계자는 조 대법원장이 가족들과 조용하게 장례를 치르기를 원한다며 외부 조문은 사양한다고 설명했다.앞서 국회 법제사법위원회는 조 대법원장이 이날 예정된 현안질의에 불출석 사유서를 제출하자 법적 조치를 시사했으나, 부친상으로 국회 출석은 불가능한 상황이 됐다.