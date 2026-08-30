나이 잊은 도전… 106세의 젊은 의지

대구 WMAC 최고령 선수 사왕

창던지기·원반던지기 대회 2관왕

“나이는 도전에 전혀 제약 안 돼”

이미지 확대 2026 대구세계마스터즈육상경기대회 최고령 참가자인 106세 태국인 사왕 잔프람(가운데)씨가 지난 29일 대구스타디움 광장에 마련된 시상식장에서 창던지기 부문 금메달을 목에 걸고 인터뷰를 하고 있다. 왼쪽은 동행한 딸 시리판씨.

대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 대구세계마스터즈육상경기대회 최고령 참가자인 106세 태국인 사왕 잔프람(가운데)씨가 지난 29일 대구스타디움 광장에 마련된 시상식장에서 창던지기 부문 금메달을 목에 걸고 인터뷰를 하고 있다. 왼쪽은 동행한 딸 시리판씨.

대구시 제공

세줄 요약 106세 태국인 사왕 잔프람이 대구세계마스터즈육상경기대회에서 창던지기와 원반던지기 금메달 2개를 따 2관왕에 올랐다. 원반던지기에서는 아마추어 세계신기록도 세웠고, 내년 태국 대회에도 나가겠다고 했다. 106세 사왕 잔프람, 대구 대회 2관왕 달성

창던지기 금메달, 원반던지기 세계신기록

나이는 제약 아님, 내년 대회 출전 의지

2026-08-31 23면

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“나이는 도전하는 데 전혀 제약이 되지 않습니다.”2026 대구세계마스터즈육상경기대회(WMAC) 최고령 참가자로 대회 2관왕에 오른 태국인 사왕 잔프람(106세)씨는 앞으로도 나이를 잊은 금빛 질주를 계속 이어 가겠다는 의지를 분명히 했다.그는 지난 29일 100세 이상이 참가하는 창던지기에 홀로 출전해 ‘10m04’ 기록으로 금메달을 획득한 뒤 진행한 언론 인터뷰에서 “다음번 계획은 내년 태국 펫차분에서 열리는 큰 육상경기에 참여하는 것”이라며 ‘현재진행형’인 도전 계획을 밝혔다.그는 이번 대회에서 금메달 2개를 획득해 대회 2관왕에 올랐다. 지난 27일 100세 이상이 참가하는 원반던지기에서는 아마추어 대회 세계신기록(7.59m)을 세우는 기염을 토했다.사왕씨는 “이번 대회에 참가하게 돼 굉장히 뜻깊다”며 “기쁘고 행복한 시간이었다”고 소감을 밝혔다. 경기가 없는 날에도 그는 대구스타디움을 찾아 다른 선수들의 경기 모습을 관람하며 열정을 과시했다. 대회 기간 동안 사왕씨는 “달걀이나 과일로 간단하게 아침 식사를 하고, 숙소 근처 공원에서 가볍게 걷거나 뛰는 운동을 하곤 했다”고 전했다. 한국에서 가장 맛있게 먹은 음식으로는 샤부샤부를 꼽으며 삼겹살과 한정식도 “잘 먹었다”고 말했다.대회에 동행한 그의 딸 시리판(74)씨는 태국 마스터즈 육상 선수로, 대회 기간 보호자이자 코치 역할을 하며 아버지를 도왔다. 자신도 이번 대회에 참가했지만 1순위는 아버지였다.사왕씨는 이런 딸에 대해 “항상 옆에 있어 줘 너무너무 고맙게 생각한다”며 속마음을 내비쳤다.사왕씨는 80세 때 건강을 잃은 친구의 모습을 보고 본격적으로 운동을 시작했고, 97세부터 아마추어 육상경기에 출전한 것으로 알려졌다.그가 젊은이들에게 전하고 싶은 말은 ‘운동’과 ‘건강’이었다. 그는 “건강은 아주 중요한 것”이라며 “특히 젊은이들이 건강이 중요하다는 생각을 갖고 매일 운동을 하길 바란다”고 강조했다.