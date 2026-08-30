“네팔 수력 홍수·산사태 취약” 4개월 전 경고…남아시아 수력사업 ‘빨간불’

남동발전, 현지 회사 보고서 “기반시설 등 위험”

이미지 확대 장엄한 모습 드러낸 히말라야 산맥 30일(현지시간) 네팔 카트만두 일대에서 바라본 히말라야 산맥 만년설이 모습을 드러내고 있다. 네팔 군헬기가 이동하고 있다. 카트만두(네팔) 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 장엄한 모습 드러낸 히말라야 산맥 30일(현지시간) 네팔 카트만두 일대에서 바라본 히말라야 산맥 만년설이 모습을 드러내고 있다. 네팔 군헬기가 이동하고 있다. 카트만두(네팔) 뉴시스

이미지 확대 네팔 중북부 라수와 지역 어퍼트리슐리-1 수력발전소 공사 현장 근처에서 발생한 홍수 장면이 담긴 중국 쪽 출입국사무소의 폐쇄회로(CC)TV 영상. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 네팔 중북부 라수와 지역 어퍼트리슐리-1 수력발전소 공사 현장 근처에서 발생한 홍수 장면이 담긴 중국 쪽 출입국사무소의 폐쇄회로(CC)TV 영상. 엑스 캡처

이미지 확대 국제통합산악개발센터(ICIMOD)와 유엔개발계획(UNDP)이 네팔과 연결된 코시·간다키·카르날리 3개 유역의 빙하 호수 3624개를 표본 조사한 결과, 47개가 범람 가능성이 큰 ‘고위험 빙하 호수’라고 한다. 히말라야 권역 전체로 넓힐 경우 200개 이상으로 추정된다. 사진은 ‘고위험 빙하 호수’로 분류된 네팔 마나슬루의 툴라기(Thulagi) 호수. 이곳 면적은 0.94㎢(약 28만평)로 30년 전보다 31% 커진 상태다. 범람할 경우 초당 최대 5400t의 물이 계곡으로 쏟아져 내려갈 것으로 예상된다. 네팔타임스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 국제통합산악개발센터(ICIMOD)와 유엔개발계획(UNDP)이 네팔과 연결된 코시·간다키·카르날리 3개 유역의 빙하 호수 3624개를 표본 조사한 결과, 47개가 범람 가능성이 큰 ‘고위험 빙하 호수’라고 한다. 히말라야 권역 전체로 넓힐 경우 200개 이상으로 추정된다. 사진은 ‘고위험 빙하 호수’로 분류된 네팔 마나슬루의 툴라기(Thulagi) 호수. 이곳 면적은 0.94㎢(약 28만평)로 30년 전보다 31% 커진 상태다. 범람할 경우 초당 최대 5400t의 물이 계곡으로 쏟아져 내려갈 것으로 예상된다. 네팔타임스 캡처

이미지 확대 대홍수 전 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 일대 지난 26일 네팔 중북부의 히말라야 산악지대에서 대규모 홍수가 발생해 현지에서 수력발전소를 짓던 한국인 근로자 9명의 연락이 두절되면서 해당 기업이 27일 현지로 대응 인력을 급파했다. 사진은 두산에너빌리티가 지난 2023년 홍보 영상을 통해 소개한 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 일대 모습. 두산에너빌리티는 발전소의 설계·조달·시공(EPC) 공사를 수행 중이다. 두산에너빌리티 TV 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 대홍수 전 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 일대 지난 26일 네팔 중북부의 히말라야 산악지대에서 대규모 홍수가 발생해 현지에서 수력발전소를 짓던 한국인 근로자 9명의 연락이 두절되면서 해당 기업이 27일 현지로 대응 인력을 급파했다. 사진은 두산에너빌리티가 지난 2023년 홍보 영상을 통해 소개한 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 일대 모습. 두산에너빌리티는 발전소의 설계·조달·시공(EPC) 공사를 수행 중이다. 두산에너빌리티 TV 유튜브 캡처

이미지 확대 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 일대 지난 26일 네팔 중북부의 히말라야 산악지대에서 대규모 홍수가 발생해 현지에서 수력발전소를 짓던 한국인 근로자 9명의 연락이 두절되면서 해당 기업이 27일 현지로 대응 인력을 급파했다. 사진은 두산에너빌리티가 지난 2023년 홍보 영상을 통해 소개한 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 일대 모습. 두산에너빌리티는 발전소의 설계·조달·시공(EPC) 공사를 수행 중이다. 두산에너빌리티 TV 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 일대 지난 26일 네팔 중북부의 히말라야 산악지대에서 대규모 홍수가 발생해 현지에서 수력발전소를 짓던 한국인 근로자 9명의 연락이 두절되면서 해당 기업이 27일 현지로 대응 인력을 급파했다. 사진은 두산에너빌리티가 지난 2023년 홍보 영상을 통해 소개한 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 일대 모습. 두산에너빌리티는 발전소의 설계·조달·시공(EPC) 공사를 수행 중이다. 두산에너빌리티 TV 유튜브 캡처

이미지 확대 신속대응팀, 헬기로 피해지역 수색 정부 합동신속대응팀이 지난 29일(현지시간) 헬기를 타고 네팔 카트만두 헬기장에서 이륙해 대규모 홍수로 피해를 입은 수력발전소와 유실지역, 인근 산악지역을 수색했다고 밝혔다. 사진은 대응팀이 헬기를 타고 수색한 피해지역의 모습. 외교부 제공 닫기 이미지 확대 보기 신속대응팀, 헬기로 피해지역 수색 정부 합동신속대응팀이 지난 29일(현지시간) 헬기를 타고 네팔 카트만두 헬기장에서 이륙해 대규모 홍수로 피해를 입은 수력발전소와 유실지역, 인근 산악지역을 수색했다고 밝혔다. 사진은 대응팀이 헬기를 타고 수색한 피해지역의 모습. 외교부 제공

이미지 확대 진흙 탁류에 뒤덮인 강가 마을 29일(현지 시간) 네팔 바그마티주 누와코트 지구 데비가트의 트리슐라강과 타디강이 만나는 지점에 있는 마을이 돌발 홍수로 인해 진흙 탁류로 뒤덮여 있다. 지난 26일 네팔-중국 국경 히말라야 산악지대에서 발생한 대규모 홍수로 지금까지 양국 사망자는 682명, 실종자는 3052명으로 집계됐다. 누와코트 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 진흙 탁류에 뒤덮인 강가 마을 29일(현지 시간) 네팔 바그마티주 누와코트 지구 데비가트의 트리슐라강과 타디강이 만나는 지점에 있는 마을이 돌발 홍수로 인해 진흙 탁류로 뒤덮여 있다. 지난 26일 네팔-중국 국경 히말라야 산악지대에서 발생한 대규모 홍수로 지금까지 양국 사망자는 682명, 실종자는 3052명으로 집계됐다. 누와코트 AP 뉴시스

이미지 확대 대홍수 전 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 일대 지난 26일 네팔 중북부의 히말라야 산악지대에서 대규모 홍수가 발생해 현지에서 수력발전소를 짓던 한국인 근로자 9명의 연락이 두절되면서 해당 기업이 27일 현지로 대응 인력을 급파했다. 사진은 두산에너빌리티가 지난 2023년 홍보 영상을 통해 소개한 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 일대 모습. 두산에너빌리티는 발전소의 설계·조달·시공(EPC) 공사를 수행 중이다. 두산에너빌리티 TV 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 대홍수 전 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 일대 지난 26일 네팔 중북부의 히말라야 산악지대에서 대규모 홍수가 발생해 현지에서 수력발전소를 짓던 한국인 근로자 9명의 연락이 두절되면서 해당 기업이 27일 현지로 대응 인력을 급파했다. 사진은 두산에너빌리티가 지난 2023년 홍보 영상을 통해 소개한 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 일대 모습. 두산에너빌리티는 발전소의 설계·조달·시공(EPC) 공사를 수행 중이다. 두산에너빌리티 TV 유튜브 캡처

이미지 확대 신속대응팀 피해지역 수색 상황 정부 합동신속대응팀이 지난 29일(현지시간) 헬기를 타고 네팔 카트만두 헬기장에서 이륙해 대규모 홍수로 피해를 입은 수력발전소와 유실지역, 인근 산악지역을 수색했다고 밝혔다. 사진은 대응팀이 헬기를 타고 수색한 피해지역의 모습. 외교부 제공 닫기 이미지 확대 보기 신속대응팀 피해지역 수색 상황 정부 합동신속대응팀이 지난 29일(현지시간) 헬기를 타고 네팔 카트만두 헬기장에서 이륙해 대규모 홍수로 피해를 입은 수력발전소와 유실지역, 인근 산악지역을 수색했다고 밝혔다. 사진은 대응팀이 헬기를 타고 수색한 피해지역의 모습. 외교부 제공

세줄 요약 네팔 UT-1 수력발전소가 대홍수로 큰 피해를 입은 가운데, 4개월 전 보고서에서 이미 홍수·산사태 취약성이 경고됐다. 국내 발전사들은 네팔·파키스탄·라오스 등 남아시아 사업에서 기후·재난 리스크를 다시 점검해야 한다는 지적이 나온다. UT-1 발전소 대홍수 피해와 인명 실종 발생

4개월 전 보고서에 홍수·산사태 취약성 경고

남아시아 수력사업 전반의 재난 리스크 부각

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빙하 붕괴로 인한 네팔 대규모 홍수로 한국남동발전과 두산에너빌리티가 건설 중이던 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소가 대부분 소실되고 한국인 근로자 9명이 실종된 가운데, 사고 불과 4개월 전부터 해당 지역의 자연재해 취약성이 발전소 건설 과정에서 지적됐던 것으로 파악됐다. 풍부한 유량과 산악 지형의 큰 낙차 등 수력발전에 유리한 조건을 갖춰 국내 발전사들이 잇따라 진출한 네팔 등 남아시아 지역에서 유사한 자연재해가 재발할 우려가 커지면서 향후 수력발전 사업 추진에도 차질이 불가피할 전망이다.30일 업계에 따르면 남동발전이 대주주로 있는 현지 특수목적법인 ‘네팔 물＆에너지 개발 회사’(NWEDC)는 지난 4월 UT-1 수력발전소 관련 보고서를 공시했다. 지진·지질학자 등 각계 전문가가 참여한 UT-1 수력발전 프로젝트 현장 평가 결과를 담은 보고서에는 터널 건설을 위한 발파 작업이 지반 안정성에 미치는 영향을 평가하며 홍수, 산사태를 비롯한 자연재해 위험성을 포괄적으로 다뤘다.보고서는 “네팔은 험준한 산악 지형과 활발한 지각 변동, 다양한 지질학적 특성 때문에 여러 지질 재해에 매우 취약하다”며 “지진이 자주 발생하며 산사태는 몬순(우기·6∼9월)에 자주 나타나고, 빙하가 녹으면서 발생하는 빙하호 범람은 하류 지역에 위협이 된다”고 분석했다.특히 수력발전소가 들어설 라수와 지역에 대해 “험준한 지형, 활발한 지진대, 몬순 호우로 인해 산사태, 지진, 홍수와 같은 자연재해에 매우 취약하다”고 강조했다. 이어 “어퍼트리슐리 수력발전 프로젝트 주변 지역은 특히 이런 지질학적 재해에 취약하다”며 “프로젝트 부지는 가파른 경사면에서 산사태와 토양 침식의 위험에 노출돼 있고 이는 인프라와 안전을 위협할 수 있다”고 지적했다.다만 통상 수준을 넘어서는 이례적인 대홍수를 막기는 역부족이었을 것이라고 업계와 전문가들은 말한다. 미국 지질조사국(USGS)은 빙하 등의 대규모 붕괴로 규모 5.2 지진에 맞먹는 충격이 발생했고, 빙하 잔해와 토석류가 하류 지역으로 약 100㎞를 휩쓸려 내려가며 큰 홍수가 일어난 것으로 추정했다.현재 UT-1 발전소는 위어 댐이 90％ 이상 소실됐고 건설 인력이 있던 베이스캠프는 90％가량 소실된 것으로 추정되고 있다.이번 사고로 2010년대 초부터 네팔과 파키스탄 등 남아시아 산악 지역에서 수력발전 사업을 잇따라 확대하고 있는 국내 발전사들에도 경고등이 켜졌다. 유량이 풍부한 산악 지형이 수력발전에 이상적인 조건을 갖춘 데다 완공 이후에는 연료비 부담 없이 장기 전력 판매를 통해 안정적인 수익을 확보할 수 있다는 점에서 사업성이 높다고 판단했기 때문이다.216㎿ 규모의 UT-1 발전소 역시 히말라야 산악지대 지형적 특성인 큰 낙차를 활용하는 수로식 발전소다. 10㎞ 길이 터널을 통해 340ｍ의 낙폭을 만들어 발전 효율을 극대화하는 방식이다.남동발전은 네팔 외에도 파키스탄에서 2020년부터 102㎿ 규모의 굴푸르 수력발전소를 상업 운전 중이다. 229㎿급 아스릿케담과 238㎿급 칼람아스릿 수력발전 프로젝트도 각각 2029년과 2030년 준공을 목표로 추진하고 있다.다른 국내 발전사들도 라오스, 인도네시아, 파키스탄 등에서 수력발전 사업을 진행하고 있다. 한국중부발전은 인도네시아에서 왐푸·땅까무스 수력발전소를 운영하고 있으며 시보르빠 수력발전 사업도 추진 중이다. 한국서부발전은 라오스 세남노이 수력발전소에 투자해 운영하고 있다. 한국수력원자력도 파키스탄 로어스팟가와 인도네시아 뜨리빠-1 수력발전 사업을 개발 중이다.하지만 수력발전에 유리한 산악지형은 동시에 자연재해에 취약한 점이 있어 기상 관측과 조기경보, 재난 대응 인프라가 상대적으로 취약한 네팔과 같은 개발도상국의 경우 사업 자체가 위험에 무방비로 노출될 수밖에 없다는 지적이 나온다. 전문가들은 해외 인프라를 개발할 때 현지 정부의 느슨한 인허가 규정에 안주하지 말고 기후 변화 시나리오를 반영한 독자적 고강도 자체 안전 평가 시스템을 구축해야 한다고 입을 모았다.