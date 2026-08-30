“천국에서 행복하길…” 천안 ‘사다리차 초등생 사망’ 애도 물결

세줄 요약 충남 천안의 한 아파트 단지에서 이삿짐 사다리차가 넘어져 등교하던 초등생 A군이 숨진 뒤, 주민과 학생들이 놀이터 주변에 추모 공간을 마련했다. 국화꽃과 과자, 우유, 인형, 편지가 놓이며 애도가 이어지고 있다. 천안 아파트 사다리차 전도, 초등생 사망

주민·학생들 추모 공간 조성, 국화와 간식

경찰, 지지대 미고정 등 과실 여부 수사

이미지 확대 30일 오전 천안의 한 아파트에서 이삿짐 사다리차가 넘어져 숨진 초등학생 추모 공간에 국화꽃과 과자 등이 놓여 있다. 이종익 기자 닫기 이미지 확대 보기 30일 오전 천안의 한 아파트에서 이삿짐 사다리차가 넘어져 숨진 초등학생 추모 공간에 국화꽃과 과자 등이 놓여 있다. 이종익 기자

이미지 확대 이삿짐 사다리차가 넘어져 숨진 초등학생 추모 공간에 손편지와 국화꽃, 과자 등이 놓여 있다. 이종익 기자 닫기 이미지 확대 보기 이삿짐 사다리차가 넘어져 숨진 초등학생 추모 공간에 손편지와 국화꽃, 과자 등이 놓여 있다. 이종익 기자

이미지 확대 26일 오전 충남 천안시 동남구 한 아파트에서 이삿짐 사다리차가 옆으로 넘어져 등교하던 초등학생이 숨졌다. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 26일 오전 충남 천안시 동남구 한 아파트에서 이삿짐 사다리차가 옆으로 넘어져 등교하던 초등학생이 숨졌다. 서울신문 DB

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“어른들 모두 미안해. 천국에서는 신나게 뛰어놀고 행복하게 살아.”충남 천안의 한 아파트 단지에서 이삿짐 사다리차가 넘어지는 사고로 숨진 초등학생 추모 물결이 이어지고 있다.30일 오전 천안시 동남구 한 아파트 단지 어린이 놀이터 주변 추모 공간. 이곳은 지난 26일 등교 중 이삿짐 사다리차가 넘어지는 사고로 숨진 A(7)군 추모를 위해 학생들과 입주민들이 자발적으로 마련한 공간이다.100여 개의 국화꽃이 놓인 나무 밑 추모 공간에는 A군이 좋아할 만한 초콜릿 맛 과자와 바나나 우유, 음료수 등 간식이 가득 놓여 있었다.A군이 마실 수 있도록 바나나·딸기 등의 우유마다 빨대를 꽂아 뒀다. 음료수와 과자도 개봉해 놨다. 외롭지 않도록 인형과 장난감, 킥보드 등 A군이 좋아할 만한 물건 등이 놓여 있었다.어른들 잘못을 반성하며 A군의 명복을 비는 손글씨 편지들도 눈에 띄었다.한 추모객은 “아이야 미안하구나 못난 어른들 때문에…, 천국에서 편히 쉬렴 하늘에서 못다 이룬 꿈 이루길 빌게”라며 꽃과 함께 손글씨로 작성한 편지를 뒀다.이날 추모 공간을 찾은 한 주민은 “A군이 회복되길 간절히 빌었지만 너무 안타까운 소식을 접해야 했다. 못난 어른들 때문에 미안할 뿐”이라며 믿기지 않는다는 표정으로 눈시울을 붉혔다.초등생 A군은 지난 26일 오전 8시 38분쯤 등교하던 중 전도된 이삿짐 사다리에 깔려 병원으로 이송됐지만 다음날 오후 3시쯤 숨을 거뒀다.경찰 조사 결과 당시 작업자들은 사다리차 균형을 잡는 지지대를 한쪽에만 고정한 채 28층짜리 아파트 11층으로 사다리를 올리다 사고를 낸 것으로 나타났다.경찰은 현장에서 사다리차 운전자 A씨와 외국인 B씨 등 2명을 긴급체포해 업무상 과실치사 등 혐의로 구속해 수사 중이다.