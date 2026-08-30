후보지 선정된 ‘광주 군공항 이전’ 사업…‘주민투표’만 남았다

최종 이전부지 선정 위한 마지막 관문…올 10월께 실시 예정

정부·특별시의 무안 지원계획·보상대책 등 주민 수용성 관건

투표결과 참고해 무안군수가 유치신청 하면 ‘이전부지’로 확정

이미지 확대 광주 군공항 활주로에서 전투기가 이륙 준비를 하고 있다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 광주 군공항 활주로에서 전투기가 이륙 준비를 하고 있다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 광주 군공항 이전 후보지로 전남 무안군 망운면 일대가 선정되면서 사업이 12년 만에 마지막 단계에 들어섰다. 앞으로 지원계획을 확정한 뒤 10월께 주민투표를 거쳐 무안군의 유치신청 여부가 결정되고, 국방부가 최종 부지를 확정하게 된다. 무안 망운면 후보지 선정, 이전 절차 본격화

10월 주민투표와 유치신청이 최종 관문

지원계획 확정과 주민 수용성이 핵심 변수

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광주 군공항 이전 후보지로 전남 무안군 망운면 일대가 선정되면서 올 10월로 예정된 무안군 주민투표와 유치신청 등 이전부지를 확정하기 위한 마지막 절차를 남겨두게 됐다.‘광주 군공항 이전부지 선정위원회’는 지난 28일 무안군 망운면 일대를 이전 후보지로 선정했다. 옛 광주시가 지난 2014년 국방부에 ‘군공항 이전 건의서’를 제출한 지 12년 만으로, 이전 부지를 찾지 못해 장기 표류했던 지역 최대 숙원사업이 비로소 해결을 눈앞에 둔 셈이다.전남광주통합특별시와 무안군, 정부 등은 이전 지역에 대한 구체적인 지원계획을 수립하고 확정하기 위한 세부 협의에 돌입했다.국방부와 통합특별시는 이전 주변지역에 대한 지원계획을 수립해야 하며, 이 과정에서 공청회 등을 통해 주민 의견을 반영해야 한다. 지원계획은 ‘군공항 이전사업 지원위원회’ 심의를 거쳐 확정된다.지원계획이 마련되면 군공항 이전사업의 최대 분수령으로 꼽히는 ‘주민투표’가 진행된다. 군공항이전법은 이전 후보지의 주민 의견을 반영해 지방자치단체장이 국방부 장관에게 군공항 유치를 신청하도록 하고 있다. 주민 의견을 반영하는 방식이 바로 주민투표로, ‘최종 이전 부지 선정’으로 가기 위해 거쳐야 할 마지막 관문이다.주민투표를 통해 ‘군공항 유치 찬성 또는 반대’가 결정되는 것은 아니며, 어느 정도가 찬성하는지 또는 반대하는지를 참고해 무안군수가 유치 신청 여부를 결정하게 된다. 주민투표는 오는 10월께 실시될 것으로 예상되며, 투표권자는 7만7000여명에 이를 것으로 보인다.유치 신청이 접수되면 국방부는 다시 이전부지 선정위원회를 열어 무안군 망운면 일대를 최종 이전부지로 확정하는 절차를 밟게 된다. 정부와 통합특별시는 ‘연내 이전부지 확정’을 목표로 하고 있다.최대 변수는 주민투표 결과로 이어지는 주민 수용성 문제다. 무안에서는 그동안 소음과 재산권 제한 등을 문제삼아 군공항 이전에 반대하는 여론이 이어져 왔다.이와 관련 김산 무안군수는 “광주 민간 공항의 무안국제공항 선 이전, 1조원 규모 지원 사업의 구체적 이행, 국가 차원의 획기적인 지원 등 3대 요구 조건이 실질적으로 이행되고 명문화되는 것이 주민 신뢰를 확보하는 근거가 될 것”이라고 밝혔다.