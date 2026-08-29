경찰, ‘중국인 유학생 살해’ 中 강사 데리고 전국 돌며 시신 수색

세줄 요약 경북 경산경찰서가 중국인 유학생을 살해한 혐의로 구속된 중국인 대학 강사 정모 씨를 데리고 전국을 돌며 시신 수색에 나섰다. 경찰은 정씨의 범행 후 행적을 토대로 유기 장소를 좁히고, 유족 조사와 심리지원도 병행하고 있다. 중국인 강사, 중국인 유학생 살해 혐의 구속

경찰, 전국 돌며 시신 유기 장소 집중 수색

유족 조사·심리지원 병행하며 수사 확대

이미지 확대 법원 떠나는 경산 中유학생 살해피의자. 대구 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 법원 떠나는 경산 中유학생 살해피의자. 대구 연합뉴스

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경찰이 자신의 수업을 수강한 중국인 유학생을 살해한 중국인 대학 강사를 데리고 피해자 시신을 찾기 위해 전국을 돌며 수색에 나섰다.경북 경산경찰서는 28일 오전부터 형사들을 투입, 구속된 중국인 강사 정모(31) 씨를 차에 태우고 다니며 시신 수색을 벌이고 있다고 29일 밝혔다.경찰은 정씨가 자신의 집에서 피해자를 살해하고 시신을 훼손한 뒤 전국 곳곳에 유기한 것으로 보고 정확한 유기 장소를 확인하기 위해 정씨의 범행 후 행적 등을 토대로 수색 범위를 넓히고 있다.피해자 유족들은 전날 입국해 경찰 조사를 받은 것으로 알려졌다. 경찰은 유족을 참고인으로 불러 평소 피해자와 정씨가 어떤 관계였는지 등을 조사할 방침이다. 또한 여성청소년계 소속 심리지원 관련 직원 2명도 투입해 유족들의 심리적 안정을 위한 지원에 나선 것으로 전해졌다.경찰은 정씨를 상대로 범행 동기와 시신 유기 장소 등을 확인하는 한편 피해자와의 관계 및 범행 전후 행적 등에 대한 수사를 이어갈 예정이다.