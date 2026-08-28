[포토] 천안 페인트 원료 공장 폭발 화재

세줄 요약 28일 오전 충남 천안시 동남구의 한 페인트 원료 생산 공장에서 폭발 화재가 발생했다. 소방은 대응 1단계를 발령하고 진화에 나섰으며, 현장에서는 시신 1구가 발견돼 병원으로 옮겨졌다. 실종자 2명 수색도 이어진다. 천안 페인트 원료 공장서 폭발 화재 발생

소방 대응 1단계 발령, 진화와 수색 진행

시신 1구 발견, 실종자 2명 추가 확인

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28일 오전 11시 44분께 충남 천안시 동남구의 한 페인트 원료 생산 공장에서 불이 났다.신고받고 출동한 소방 당국은 이날 낮 12시 5분 대응 1단계를 발령하고 화재 진압에 나섰다.충남소방본부에 따르면 소방 당국은 화재 현장에서 시신 1구를 발견해 병원으로 옮긴 것으로 확인됐다.이 밖에도 실종자 2명이 있는 것으로 파악돼 소방 당국이 인명 수색 중이다.소방 당국 관계자는 “추가 인명피해 여부는 아직 확인되지 않고 있다”고 밝혔다.천안시는 낮 12시 12분 재난 문자를 통해 화재 소식을 알리고 “인근 주민은 안전에 유의하고, 차량은 우회해달라”고 당부했다.