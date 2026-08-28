전남개발공사, 공기업 대외평가 ‘그랜드슬램’ 달성

경영평가 1위·청렴도 1등급·고객만족도 전국 1위 등 ‘3대 평가’ 최고

위기를 혁신의 출발점 삼아 청렴·안전·ESG·AI 조직문화 대혁신 ‘결실’

이미지 확대 전남개발공사 사옥 전경. 닫기 이미지 확대 보기 전남개발공사 사옥 전경.

세줄 요약 전남개발공사가 행안부 고객만족도 조사 전국 1위를 차지해 경영평가 1위와 청렴도 1등급에 이어 대외평가 그랜드슬램을 완성했다. 윤리비전, ISO 인증, AI 청렴 챗봇 등 혁신으로 신뢰와 성과를 함께 키웠다. 고객만족도 전국 1위, 경영·청렴 평가 석권

윤리비전·ISO 인증·AI 챗봇으로 청렴 혁신

ESG·디지털 전환 성과로 공기업 위상 강화

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전남개발공사가 행정안전부 주관 올해 지방공기업 고객만족도(CS) 조사에서 전국 1위를 차지했다.전남개발공사는 이로써 행정안전부 경영평가 전국 1위(2024년), 국민권익위원회 종합청렴도 1등급(2025년)에 이어 대외 ‘3대 핵심평가’를 모두 석권하는 ‘대외평가 그랜드슬램(트리플크라운)’을 달성했다.공사는 위기를 혁신의 출발점으로 삼아 체질을 개선해 왔으며, 적극행정 우수사례 국무총리상과 대한민국 주거복지 대상 수상 등 다양한 경영성과 분야에서 수상하며 대한민국 최고의 공기업으로서 입지를 다졌다.특히 과거 청렴도 최하위권(5등급)을 극복하기위해 지난 2022년부터 ‘일청우일청(日清又日淸)’ 윤리비전과 ‘All Clean’ 캠페인을 추진해왔다. 이와 함께 준법감시위원회 신설, 부패방지(ISO37001)·규범준수(ISO37301) 통합인증, 비실명 대리신고, AI 청렴 챗봇 등 일상 속 청렴 혁신을 통해 부패방지 부문 대통령 표창을 받았다.아울러 고객만족경영시스템(ISO10002) 인증과 ‘VOC 114 원칙’ 준수로 지난해 고객만족도 역대 최고점인 91.82점(전국 1위)을 기록했으며 4년 연속 최고 등급을 달성했다.또한 ESG에서도 ‘ESG위원회’를 신설해 자체 진단 점수를 35점(2022년)에서 92점(2025년)으로 끌어올리고, 협력사 ESG 공동실천 협약 등 지역 내 확산을 통해 ESG경영대상을 수상했다.직무기반 인사관리 등 내부만족도는 91점을 달성해 5년 연속 노사관계 우수기업에 선정됐으며, 전 직원 AI 교육과 아이디어 경진대회를 통해 24건의 실무 혁신과제를 발굴하는 등 디지털 경쟁력을 끌어올렸다.장충모 전남개발공사 사장은 “전국 최고 공기업으로 성장할 수 있었던 것은 전 임직원이 혁신에 한마음으로 몰입해준 덕분”이라며 “앞으로도 특별시민에게 더욱 신뢰받는 공기업이 되도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.