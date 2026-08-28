보복 운전하고 BB탄 권총·송곳으로 상대 운전자 위협한 40대 구속

세줄 요약 대구 수성구 도심 도로에서 40대 A씨가 끼어든 차량에 화가 나 보복 운전을 하고, 앞차를 들이받아 운전자와 10대 자녀를 다치게 한 혐의로 구속됐다. 장난감 권총과 송곳으로 위협한 사실도 드러났다. 대구 도심 보복 운전, 40대 구속

장난감 권총·송곳으로 상대 위협

승용차 들이받아 모녀 경상 입힘

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대낮에 도심에서 끼어드는 차량을 상대로 보복 운전을 하고 장난감 권총 등으로 위협한 40대가 구속됐다.대구 수성경찰서는 특수상해 혐의 및 특수협박 등 혐의를 받는 40대 A씨가 구속됐다고 28일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 지난달 27일 오후 4시 15분쯤 대구 수성구 범어동 한 도로에서 차를 몰다가 앞서가던 승용차를 들이받아 운전자 B(여·40대)씨와 10대 자녀에게 경상을 입힌 혐의를 받고 있다.당시 A씨는 앞서가던 B씨가 좁은 도로에서 큰 도로에서 합류하면서 끼어들자 홧김에 경적을 울리며 쫓아갔다. 이후 A씨는 장난감 권총을 꺼내 들고 B씨 모녀를 위협하고 송곳으로 타이어를 찌른 혐의도 받았다.조사 결과 A씨는 5살배기 딸을 태우고 보복 운전을 한 것으로 드러났다. A씨는 경찰 조사에서 “B씨가 우회전 후 곧바로 4차로까지 진입하자 홧김에 범행을 저질렀다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.