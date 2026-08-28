민형배 특별시장 “국립의대 신청, 통합시가 책임 있게 결정…정치적 책임 질 것”

28일 무안청사서 기자간담회 “본질은 전남권역에 국립의대 신설”
“모두를 만족시킬 순 없어”…지역 정치권에 ‘공동 정치협상’ 제안
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민형배 전남광주통합특별시장이 28일 무안청사에서 기자간담회를 열고 국립의대 신청에 대한 통합특별시의 입장을 밝히고 있다. 전남광주통합특별시 제공
민형배 전남광주통합특별시장이 “국립의대 신청에 대해 통합특별시가 책임 있게 결정하겠다”는 입장을 밝혔다. 또 지역 대학과 정치권을 상대로 ‘공동 정치협상’을 제안하고, 통합특별시가 주도한 국립의대 신청결과를 수용해줄 것을 요청했다.
민형배 시장은 28일 통합특별시 무안청사에서 기자간담회를 열고 “국립의대 설립추진계획서를 오는 30일까지 제출할 수 있도록 다시 길이 열렸다”며 “이제 통합특별시가 책임 있게 결정하겠다”고 강조했다.
민 시장은 “목포대와 순천대의 통합 합의가 끝내 이뤄지지 않으면서 정부 제출 시한을 넘겼지만 포기할 수 없었다”며 “지난 25일 국무회의에서 대통령께 다시 한번 기회를 요청드렸다”고 설명했다.
그는 이어 “이번 결정의 본질은 우리 지역에 국립의대를 신설하는 것”이라며 “모두를 만족시킬 수 없다는 것을 알고 있다. 한쪽에는 아쉬움과 상실감이 남을 것이다. 시장으로서 무겁고 고통스럽다”고 말했다.
민 시장은 특히 “결정에 따르는 정치적 책임도 제가 지겠다. 어느 대학이 선정되더라도, 국립의대 신설을 성사시키는 일에 함께해달라”면서 “시민의 생명과 건강을 지키고 우리 지역의 미래 의료체계를 세우는 일에 책임을 다하겠다. 국립의대 신설을 반드시 해내겠다”고 강조했다.
민 시장은 이날 간담회에서 전남의대 신청대학 결과 발표 이후 불거질 지역 갈등을 해소하기 위해 ‘공동 정치협상’에 나설 것을 송형곤 전남광주특별시의회 의장에게 제안했다.
지역 정치권과 자치 단체장 등이 참여하는 공동 정치협상은 ▲공정하게 심사하고 결과를 존중할 것 ▲심사가 끝나면 경쟁도 끝낼 것 ▲전남의대 선정 이후 지역 의료 체계를 함께 설계할 것 등의 세가지 내용이 담길 것으로 알려졌다.
민 시장은 손훈모 순천시장이 ‘전남연구원 이사진에 목포대 교수가 포함돼 불공정하다’고 주장한 데 대해서는 “전남연구원 이사진에는 목포대는 물론 순천대 교수도 포함돼 있다. 사실과 다르다”고 일축했다.
민 시장은 “외부 심사위원단이 1박2일 일정으로 독립적으로 서울에서 심사할 수 있도록 조치했다”며 “공정성을 문제 삼는 것은 이번 사안을 엉뚱한 방향으로 몰고 가는 것이다. 통합특별시가 공정성에 문제가 발생하지 않도록 하겠다”고 강조했다.
한편, 전남광주통합특별시는 목포대와 순천대로부터 국립의대 신청서를 제출받아 30일까지 심사한 뒤 대학 1곳을 선정, 교육부에 국립의대 신청 대학으로 추천하게 된다. 계획서에는 의대 정원으로 100명을 명기할 방침이다.
오중석 서울시의원, ‘서울시 청년시설협회’ 창립기념식 주관… “청년시설 조례 제정 총력”
오중석 서울시의원이 주관한 ‘서울시 청년시설협회’ 창립기념식이 지난 21일 서울시의회 제2대회의실에서 성황리에 개최되며, 서울 청년들의 든든한 버팀목이 될 협회의 공식 출범을 알렸다. 이번 행사는 서울시 소재 청년센터와 청년공간 등 청년시설 간의 교류와 협력을 도모하고, 청년정책 전달체계로서의 역할을 확고히 정립함과 동시에 현장 종사자들의 권익을 보호하기 위해 마련됐다. 이날 창립기념식에는 임만균 서울시의회 의장과 김병민 G3서울기획위원회 위원장, 김철희 서울시 미래청년기획관을 비롯해 서울광역청년센터 및 각 지역 서울청년센터장 등 주요 내빈이 대거 참석해 자리를 빛냈다. 행사는 환영 리셉션을 시작으로 국민의례와 환영사 및 축사, 경과보고, 창립선언문 낭독, 비전 선포 순으로 이어졌다. 참석자들은 서울 청년의 삶의 질 향상을 위한 센터의 향후 역할과 발전 방향에 대해 깊은 공감대를 나눴다. 특히 행사를 주관한 오 의원은 그간 서울시 청년 정책의 혁신을 주도해 온 핵심 인물로 꼽힌다. 오 의원은 지난 민선 7기 시절, 청년들이 실패 부담 없이 도전에 나설 수 있는 환경을 조성하고자 ‘청년창업조례’ 제정을 주도적 발의한 바 있다. 현재 오 의원은 박희정
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통합특별시는 독립적이며 객관적이고 공정한 심사를 위해 심사를 전남연구원에 위탁했으며, 전남연구원은 의료계 전문가 등이 참여하는 심사위원회를 구성했다. 심사는 서류심사와 발표심사, 현장 확인 등으로 진행되며 구체적 평가 기준은 심사위원회에서 결정한다.
세줄 요약
- 국립의대 신청, 통합특별시가 책임 결정
- 목포대·순천대 갈등 속 30일까지 계획서 제출
- 공동 정치협상 제안, 결과 수용 요청
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