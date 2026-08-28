코스피 상승에 국민연금 수익률 27%…상반기 적립금 1866조원

국내주식 107%·해외주식 17% 수익률

“주식시장 양호한 흐름으로 성과 거둬”

이미지 확대 국민연금공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 국민연금공단 제공

세줄 요약 국민연금이 올해 상반기 국내 주식 강세와 반도체 중심 상승세에 힘입어 27.22%의 운용수익률을 냈다. 6월 말 기금적립금은 1866조원으로 늘었고, 해외주식과 대체투자도 플러스 성과를 보였다. 상반기 국민연금 운용수익률 27.22% 기록

국내주식 107.37% 급등, 적립금 1866조원

해외주식·대체투자 플러스, 채권은 엇갈림

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올해 상반기 국내 주식 오름세로 국민연금이 운용수익률 27%를 기록했다.국민연금공단 기금운용본부는 올해 6월 말 기준 국민연금 기금적립금이 1866조원으로 늘고 수익률은 27.22%(금액가중수익률)로 잠정 집계됐다고 28일 밝혔다. 자산군별로 수익률을 보면 국내주식 107.37%, 해외주식 17.81%, 국내채권 -3.00%, 해외채권 9.22%, 대체투자 9.60%였다.중동 전쟁 관련 불확실성이 완화되고 반도체 중심 성장이 이어지면서 국내주식은 세 자릿수 오름세를 기록해 전체 수익률을 견인했다. 해외주식은 인공지능(AI) 투자 사이클이 지속되며 기술주 중심으로 탄탄한 수익률을 기록했다.미국 연방준비제도의 기준금리 동결, 주요 중앙은행의 긴축 기조 등으로 금리가 상승한 가운데 국내채권은 금리 상승에 따라 평가 가치가 하락해 수익률이 떨어졌다. 해외채권은 원달러 환율 상승의 영향으로 수익률이 올랐다.대체투자자산 수익률은 이자·배당수익과 환율 변동에 따른 외화환산손익 및 입수 가능 시점의 공정가치 평가액을 반영한 수치다.김성주 국민연금공단 이사장은 “상반기에는 국내외 주식시장의 양호한 흐름에 힘입어 안정적인 성과를 거둘 수 있었다”며 “하반기 들어 높은 변동성으로 수익률의 일부 변동이 있지만 여전히 양호한 성과를 이어가고 있다”고 말했다. 이어 “앞으로도 철저한 리스크 관리와 분산 투자로 장기적이고 안정적인 수익을 창출해 올해도 높은 성과를 달성할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.