“카페서 냄새 나는 기저귀를…비위 상해 음식도 못 먹어” [이슈픽]

세줄 요약 해수욕장 인근 카페에서 손님이 아이 기저귀를 매장 안에서 갈아 냄새와 위생 문제를 둘러싼 논란이 일었다. 비슷한 사례로 식당 테이블 위에 사용한 기저귀를 두고 간 일도 알려지며 공공장소에서의 기본 예절을 지켜야 한다는 지적이 이어졌다. 카페 매장 내 기저귀 교체 논란 확산

손님 불쾌감 호소, 음식 남기고 퇴장

식당 테이블 방치 사례까지 재조명

이미지 확대 JTBC ‘사건반장’ 제보화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 JTBC ‘사건반장’ 제보화면 캡처

이미지 확대 한 가족이 식당에서 식사를 한 후 아기의 사용한 기저귀를 테이블 위에 올려두고 떠난 영상이 공개됐다. JTBC ‘사건반장’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 한 가족이 식당에서 식사를 한 후 아기의 사용한 기저귀를 테이블 위에 올려두고 떠난 영상이 공개됐다. JTBC ‘사건반장’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

카페에서 아이의 기저귀를 갈아 주변 손님이 음식까지 남기고 자리를 뜬 사연이 알려져 논란이 일고 있다.지난달에는 식당에서 아이의 기저귀를 갈고 사용한 기저귀를 테이블에 그대로 두고 간 사례가 알려지는 등 비슷한 일이 반복되면서 공공장소에서의 육아 예절을 둘러싼 지적이 이어지고 있다.26일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 제보자 A씨는 최근 해수욕장 인근의 한 카페에서 케이크와 스무디를 주문해 먹던 중 이상한 냄새를 맡았다.주변을 살펴본 A씨는 두 여성이 아이를 사이에 두고 기저귀를 갈고 있는 모습을 목격했다. 당시 카페에는 손님들이 가득 차 있었지만 이들은 매장 안에서 아이의 기저귀를 갈고 물티슈로 주변을 정리한 것으로 전해졌다.A씨는 “비위가 너무 상해서 시킨 음식을 다 먹지 못하고 나왔다”고 토로했다.방송에 출연한 박지훈 변호사는 “당연히 이런 일은 화장실에 가서 해야 한다”며 “부모 입장에서 자기 아이의 냄새는 괜찮다고 생각할 수 있지만 남들이 보기에는 그렇지 않을 수 있다”고 지적했다.식당이나 카페 등 음식을 먹는 공간에서 아이의 기저귀를 둘러싼 논란은 이번이 처음이 아니다.지난달에는 충남 천안의 한 칼국수집에서 가족 단위 손님이 식사 도중 아이의 기저귀를 갈고 사용한 기저귀를 테이블 위에 둔 채 떠난 사연이 알려져 공분을 샀다.당시 공개된 영상에는 가족이 아기 의자에 앉아 있던 아이를 들어 올린 뒤 식탁 바로 옆에서 기저귀를 교체하는 모습이 담겼다. 이후 사용한 기저귀를 돌돌 말아 일회용 턱받이 등 다른 쓰레기와 함께 테이블 위에 올려 둔 채 식당을 떠났다.식당 사장은 손님들이 계산을 마치고 떠난 뒤 테이블을 치우는 과정에서 사용한 기저귀를 발견했다.그는 “어이가 없어서 한참 기저귀를 쳐다봤다”며 “해당 테이블에서 열 걸음 정도만 걸어가면 화장실이 있다. 당연히 화장실에 버렸어야 하는 것 아니냐”고 토로했다.이어 “식사하는 테이블 위에 사용한 기저귀를 올리고 가는 것 자체가 상식 밖의 행동”이라며 “손님들이 최소한의 상도덕은 지켜줬으면 좋겠다”고 호소했다.음식을 먹는 공간에서 아이의 기저귀를 교체하거나 사용한 기저귀를 그대로 두고 가는 사례가 잇따라 알려지면서 온라인에서는 공공장소에서의 기본적인 예절을 지켜야 한다는 지적이 이어지고 있다.네티즌들은 “아이를 데리고 외출하는 게 문제가 아니라 기본적인 공공예절의 문제다” “이런 일이 반복되니 노키즈존이 늘어나는 것 아니냐” 등의 반응을 보였다. 반면 일부 부모의 행동을 전체 아이 동반 가족의 문제로 일반화해서는 안 된다는 의견도 나왔다.