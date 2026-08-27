[포토] 네팔로 출국하는 정부합동 신속대응팀

세줄 요약 네팔 중북부 대홍수로 한국인 9명이 연락 두절되고 10명은 한때 고립됐으나 안전이 확인됐다. 외교부·경찰청·소방청으로 꾸린 정부합동 신속대응팀이 인천공항을 떠나 카트만두로 향하며 수색과 구조에 나섰다. 네팔 대홍수로 한국인 9명 연락 두절

정부합동 신속대응팀 인천공항 출국

현지 수색·구조 지원과 안전 확인

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임상우 정부합동 신속대응팀 단장은 27일 네팔 대홍수와 관련해 “우리 국민에 대한 신속하고 안전한 수색과 구조 활동이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.임 단장은 이날 인천국제공항 제1여객터미널 3층 출국장에서 취재진과 만나 “외교부·경찰청·소방청으로 구성된 신속대응팀과 네팔로 출국하게 됐다”며 이같이 밝혔다.외교부 4명, 소방 당국 5명, 경찰 2명 등으로 구성된 대응팀은 이날 오후 민간 항공편으로 인천공항을 출발해 홍콩을 거쳐 네팔 카트만두에 도착한다.전날 네팔 중북부 히말라야 산악지대에서 홍수가 발생해 최소 160명이 숨지고 외국인 341명을 포함한 403명이 실종 상태다.한국인 9명은 연락이 끊겼고, 또 다른 한국인 10명이 한때 고립됐으나 안전한 상황인 것으로 파악됐다. 이들 한국인은 현지 수력발전소를 건설하던 한국남동발전과 두산에너빌리티 소속이다.