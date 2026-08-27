中 유학생 살해 피의자 “비밀 연애” 주장…지인들 “남친은 중국에”

세줄 요약 경북 경산에서 중국인 유학생을 살해·훼손·유기한 혐의의 30대 남성이 피해자와 비밀 연애를 했다고 주장했다. 그러나 지인들은 피해자에게 중국인 남자친구가 있었고, 피의자는 강사로서 쫓아다녔을 뿐이라고 반박했다. 경찰은 실제 관계와 범행 동기를 확인하고 있다. 피의자, 피해자와 비밀 연애 주장

지인들, 중국 남자친구 있었다 반박

경찰, 실제 관계와 범행 동기 수사

이미지 확대 여장한 중국인 유학생 살해 피의자 20일 오후 10시 30분쯤 폐쇄회로(CC)TV에 포착된 여장한 채 주거지를 빠져나오는 경산 중국인 유학생 살해 피의자 모습. 2026.8.27 연합뉴스(독자 제공) 닫기 이미지 확대 보기 여장한 중국인 유학생 살해 피의자 20일 오후 10시 30분쯤 폐쇄회로(CC)TV에 포착된 여장한 채 주거지를 빠져나오는 경산 중국인 유학생 살해 피의자 모습. 2026.8.27 연합뉴스(독자 제공)

이미지 확대 법원 떠나는 경산 中유학생 살해피의자 경북 경산 중국인 유학생 살해 피의자가 27일 오전 영장실질심사를 받은 뒤 대구지방법원을 떠나고 있다. 2026.8.27 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 법원 떠나는 경산 中유학생 살해피의자 경북 경산 중국인 유학생 살해 피의자가 27일 오전 영장실질심사를 받은 뒤 대구지방법원을 떠나고 있다. 2026.8.27 연합뉴스

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경북 경산에서 중국인 20대 여성 유학생을 살해하고 시신을 훼손·유기한 혐의를 받는 같은 국적의 30대 남성이 경찰에서 피해자와 “비밀 연애를 했다”고 주장했다. 그러나 피해자 지인들은 “연인 사이가 아니었고, 강사가 피해자를 쫓아다녔다”며 정반대로 진술했다.27일 수사 당국에 따르면 살인과 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 구속된 30대 A씨는 경찰 조사에서 피해자 B씨와 주변에 알리지 않고 교제했다고 주장했다. A씨는 B씨가 자신과 결혼하지 않을 경우 다른 사람들에게 두 사람의 관계를 알리겠다고 해 목을 졸라 살해했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.B씨를 알고 지낸 중국인 지인들의 설명은 달랐다. 이들은 “B씨에게는 중국에 남자친구가 있었다”며 “A씨는 지도 선생님이었을 뿐이고, B씨를 쫓아다녔지만 사귀는 사이는 아니었다”고 주장했다.지인들에 따르면 B씨는 대학원 수료증을 받기 위해 지난 14일 한국에 들어왔으며 범행 사흘 뒤인 23일 중국으로 돌아갈 예정이었다. 중국에서는 취업도 한 상태였다고 한다. B씨의 남자친구 역시 같은 대학에서 공부한 뒤 먼저 졸업해 중국으로 돌아간 것으로 전해졌다.경찰은 두 사람의 실제 관계와 범행 동기를 확인하고 있다. 피의자의 진술과 피해자 주변인들의 설명이 엇갈리는 만큼 관련 자료와 진술을 대조하고 있는 것으로 알려졌다.A씨는 지난 20일 새벽 B씨를 살해한 뒤 시신을 훼손해 경산과 대구, 경기 등 여러 지역에 유기한 혐의를 받는다. 경찰은 아직 발견되지 않은 시신 일부를 찾기 위한 수색을 이어가고 있다.범행 뒤 A씨의 행적도 수사 대상이다. A씨는 여성 옷을 입고 얼굴을 가린 채 주거지를 빠져나와 동대구역으로 이동한 것으로 조사됐다. 이튿날에는 경찰에 “여자친구가 돌아오지 않는다”는 취지로 직접 실종신고까지 한 것으로 파악됐다.경찰은 A씨가 자신이 범행한 사실을 숨기고 수사에 혼선을 주려 한 것으로 보고 위계에 의한 공무집행방해 혐의도 적용했다.A씨는 경북의 한 정형외과에서 근무하면서 B씨가 다니던 대학의 외부강사로도 활동한 것으로 파악됐다.경찰은 A씨를 상대로 사이코패스 진단검사를 실시할지 검토하고 있으며 신상정보 공개 여부도 살펴보고 있다.경찰 관계자는 “관련 진술을 다각도로 확인해 객관성을 확보하는 데 주력하고 있다”고 말했다.