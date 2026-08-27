“경찰 대신 우리가 찾는다”…경찰 불신에 번지는 ‘SNS 수색대’

잇단 비위·허위 종결에 바닥 친 공권력 신뢰

“범죄 당해도 덮을라”…여행 취소 움직임도

이미지 확대 시민들이 소셜미디어(SNS)를 통해 실종자 관련 제보를 받고 있다. 엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 시민들이 소셜미디어(SNS)를 통해 실종자 관련 제보를 받고 있다. 엑스(X) 캡처

세줄 요약 경찰의 비위와 실종 사건 축소·은폐 의혹이 잇따르며 공권력 불신이 커졌다. 그 결과 온라인 커뮤니티와 SNS에는 실종자 정보가 빠르게 퍼지고, 가족들은 수백만원을 들여 사설 탐정까지 찾고 있다. 시민들은 경찰보다 SNS가 더 빠르다고 느낀다. 경찰 비위·은폐 의혹 확산, 공권력 불신 심화

실종자 정보 SNS 공유, 시민 자발 수색대 등장

가족들 사설 탐정 의뢰, 일상 여행 계획도 변화

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경찰의 잇단 비위와 사건 축소·은폐 의혹으로 공권력에 대한 불신이 커지면서 온라인 커뮤니티나 소셜미디어(SNS)를 통해 실종자 정보를 공유하거나 사설 탐정 업체를 찾는 사람들이 늘고 있다.27일 SNS상에는 제주 등 주요 지역에서 미귀가 여성들의 인적 사항과 마지막 동선이 담긴 게시물이 수천 건씩 공유되고 있다. “경찰만 믿고 기다리다간 골든타임을 놓칩니다.”, “실종 신고 때도 경찰에만 맡기지 말고 SNS에 직접 실종 사실을 알려야 한다”는 등의 조언까지 등장했다. 지난 25일 경북 경산에서 숨진 채 발견된 중국인 유학생 사건 역시 경찰 수사망 밖에서 SNS를 통한 시민들의 추적과 제보 요청이 빗발쳤다.경찰의 실종 수사가 지지부진하자 실종자 가족들은 수백만원의 비용을 감수하고 사설 조사 업체를 찾기도 한다. 한 사설 탐정업계 관계자는 “실종자 소재 파악 의뢰는 꾸준히 들어오는 편”이라며 “의뢰인들도 경찰에 먼저 신고를 하지만, 경찰의 사건 접수가 워낙 많아 일 처리가 늦어지다 보니 결국 큰돈을 주고서라도 시급하게 가족을 찾으려는 절박한 마음에 의뢰를 해오는 경우가 많다”고 말했다.이 같은 현상의 배경에는 걷잡을 수 없이 커진 ‘경찰 불신’이 자리 잡고 있다. 앞서 광주 광산경찰서의 ‘장윤기 사건’에 이어 제주서부경찰서에서는 장모씨의 실종 신고를 접수한 경찰관이 안전을 확인했다는 취지로 남자친구에게 거짓 설명한 뒤 사건을 종결하는 등의 문제가 발생하면서다. 수사 ‘골든 타임’을 놓친 장씨는 결국 실종 104일 만에야 시신으로 발견됐다.공권력에 대한 불신이 결국 시민들의 일상까지 바꾸고 있다. 늦여름 ‘나 홀로 제주 여행’을 취소했다는 김예원(25)씨는 “치안이 안전할 거라 믿었던 국내 여행지조차 범죄를 당했을 때 경찰이 덮어버리면 그만이라는 생각이 들었다”며 “위급 상황이 닥쳐도 112를 믿고 누를 수 없을 것 같다”고 말했다.