전남교육청 산하기관, 특정업체 수의계약 특혜 의혹

‘음압변기시스템’ 388대, 1억5257만원 계약

시민단체 “동일제품 선정·예산 과정 밝혀야”

전남광주교육청 “각 기관 필요에 따라 구매”

세줄 요약 전남교육청 산하기관들이 화장실 악취 개선용 음압변기시스템을 특정 업체로부터 반복 수의계약해 특혜 의혹이 제기됐다. 2024년부터 올해까지 388대를 1억5257만원에 구매했고, 시민단체는 선정 경위와 외부 판촉 개입 여부를 조사하라고 했다. 특정 업체 음압변기 반복 수의계약 의혹

전남청사·교육지원청·직속기관 388대 구매

시민단체, 선정 경위와 개입 여부 조사 요구

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전남광주통합특별시교육청 전남청사와 산하 교육지원청·직속기관들이 화장실 악취 개선용 ‘음압변기시스템’을 특정 업체로부터 반복적으로 수의계약한 사실이 확인돼 특혜 의혹이 제기됐다.교육시민단체 ‘학벌없는사회를 위한 시민모임’이 27일 정보공개청구를 통해 확인한 자료에 따르면, 전남청사와 교육지원청 8곳, 직속기관 5곳이 2024년부터 올해까지 특정 업체 제품 388대를 수의계약으로 구매했다. 확인된 계약액은 모두 1억5257만원이다. 학교별 구매 내역은 포함되지 않아 실제 계약 규모는 더 클 가능성이 있다.기관별로는 전남청사가 46대를 2024만원에 두 차례 계약했다. 교육지원청 8곳은 186대에 6622만원, 직속기관 5곳은 156대에 6611만원을 각각 집행했다. 여러 기관이 별도 계약을 체결했지만 결과적으로 동일 업체 제품에 계약이 집중된 셈이다.시민모임은 음압변기 도입 자체보다 여러 교육기관에서 같은 업체 제품이 반복적으로 수의계약된 경위가 충분히 공개되지 않은 점을 문제로 들었다. 각 기관이 어떤 필요에 따라 제품을 선정했는지, 경쟁 제품과 성능·가격을 비교했는지, 본청이 산하기관에 특정 제품의 구매를 권고하거나 안내했는지 등을 따져봐야 한다는 주장이다.특히 사업 추진 과정에서 특정 외부 인사가 교육기관을 찾아 판촉활동을 벌이고 관련 예산 확보를 요구했다는 관계자 증언도 제기됐다. 시민모임은 이 같은 영업활동이 실제 제품 선정과 계약에 영향을 미쳤는지, 교육청 및 산하기관 관계자와 업체 또는 외부 인사 사이에 부적절한 접촉이나 협의가 있었는지도 조사해야 한다고 요구했다.교육청 측은 “음압변기 구매는 각 기관이 필요에 따라 절차를 거쳐 개별적으로 진행한 것”이라며 “의혹이 제기된 만큼 구체적인 경위를 파악해 보겠다”고 밝혔다.