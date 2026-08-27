106세 태국인의 도전…대구마스터즈육상 원반던지기 금메달

세줄 요약 106세 태국인 사왕 잔프람이 2026 대구세계마스터즈육상 원반던지기에서 7.59m를 기록해 금메달을 땄다. 그는 대회 최고령 참가자로 105세 이상 남자부 세계신기록도 세웠다. 딸이자 코치인 시리판과 함께 경기했고, 다음 창던지기에서도 메달을 노린다. 106세 태국인, 대구 원반던지기 금메달

7.59m 기록으로 105세 이상 세계신기록

딸 코치와 함께 끝까지 도전한 노익장

이미지 확대 106세 사왕 잔프람 ‘힘차게’ 2026 대구세계마스터즈육상경기대회 최고령 참가자인 106세 태국인 사왕 잔프람(Sawang Janpram) 씨가 27일 대구스타디움에서 1kg 원반던지기 남자 105세 부문에 단독 출전해 원반을 던지고 있다. 2026.8.27. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 106세 사왕 잔프람 ‘힘차게’ 2026 대구세계마스터즈육상경기대회 최고령 참가자인 106세 태국인 사왕 잔프람(Sawang Janpram) 씨가 27일 대구스타디움에서 1kg 원반던지기 남자 105세 부문에 단독 출전해 원반을 던지고 있다. 2026.8.27. 연합뉴스

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“경기를 마칠 수 있어 행복하고 금메달을 따게 돼 기쁩니다.”2026 대구세계마스터즈육상경기대회(WMAC)에서 106세 노인이 원반던지기 종목에서 금메달을 획득하는 노익장을 과시해 참가자들에게 귀감이 됐다.이번 대회 최고령 참가자인 사왕 잔프람(Sawang Janpram)씨는 27일 오전 대구스타디움에서 열린 1㎏짜리 원반던지기 경기에 출전해 7.59m의 기록을 냈다. 이는 아마추어 육상대회 남자 105세 이상부문 세계 신기록이다. 그는 코치로 참여한 딸 시리판(Siripan·74)씨와 함께 경기장에서 몸을 풀며 경기 감각을 끌어올렸다.사왕 씨는 유일한 105세 이상 참가자라 85세 이상 참가자들과 함께 경기를 치렀다. 그는 105세 이상 참가자가 자신 외엔 없어 실격만 하지 않으면 금메달을 획득할 수 있었지만 진지한 태도로 도전했다. 세계신기록은 준결승 2차 시도에서 나왔다. 사왕 씨가 무사히 경기를 마치자 참가자들과 대회 관계자들 사이에선 박수와 환호성이 터져나왔다.사왕 씨는 “처음 기록이 마음에 들지 않아 최고의 기록을 내기 위해 6차 시기까지 도전했다”며 “무사히 경기를 마쳤다는 것 자체로 해냈다는 느낌을 받는다”고 소감을 말했다.한편, 그는 오는 29일 대구스타디움 보조경기장에서 열리는 남자 85세 이상 창던지기에도 출전해 두 번째 금메달을 노린다.