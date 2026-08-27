숙명여대, 하이서울기업협회와 손잡고 ‘청년 취업역량’ 강화

세줄 요약 숙명여대가 하이서울기업협회와 업무협약을 맺고 청년 취업역량 강화를 위한 산학협력에 나섰다. 대학일자리플러스센터 사업을 연계해 중소기업 인식개선 공모전, 학생 인턴십, 우수 회원사 채용 연계 프로그램을 운영한다. 양측은 학생의 실무 역량 강화와 기업의 맞춤형 인재 확보를 기대했다. 하이서울기업협회와 업무협약 체결

인턴십·채용 연계 산학협력 추진

청년 취업역량 강화 목표

이미지 확대 사진 왼쪽부터 문시연 숙명여대 총장, 박미경 하이서울기업협회장. 숙명여대 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진 왼쪽부터 문시연 숙명여대 총장, 박미경 하이서울기업협회장. 숙명여대 제공

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숙명여자대학교가 서울시 우수 중소기업 모임인 하이서울기업협회와 손잡고 인턴십 및 채용 연계 등 현장 중심의 산학협력에 나선다.숙명여대는 지난 26일 교내 행정관에서 하이서울기업협회와 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다. 협약식에는 문시연 숙명여대 총장과 박미경 하이서울기업협회장이 참석했다.하이서울기업은 서울시가 성장 잠재력과 기술력을 갖춘 우수 중소기업을 공식 인증하는 제도로, 현재 약 1100개 기업이 지정돼 있다.이번 협약에 따라 양 기관은 대학일자리플러스센터 사업을 연계해 본격적인 실무 프로그램을 가동한다. 주요 협력 내용은 ▲중소기업 인식개선 공모전 개최 ▲학생 인턴십 프로그램 운영 ▲우수 회원사 채용 연계 등이다. 숙명여대 대학일자리플러스센터는 고용노동부 성과평가에서 10년 연속 ‘우수’ 평가를 받으며 탄탄한 취업 지원 역량을 인정받고 있다.문시연 숙명여대 총장은 “학생들은 기업 현장에서 실무 역량을 쌓고 기업은 맞춤형 인재를 확보하는 상생의 모델이 되기를 기대한다”고 밝혔다. 박미경 하이서울기업협회장은 “인턴십과 채용으로 이어지는 실질적인 산학협력의 성공 사례를 만들어갈 것”이라고 화답했다.