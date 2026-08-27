경북 포항에 발전 기자재 특화 공장 들어선다…“1000억원 투자”

세줄 요약 포항시가 현대중공업터보기계와 1000억원 규모 투자양해각서를 체결했다. 회사는 2029년까지 영일만4일반산단에 친환경 터보기계와 SMR 핵심 기자재 생산설비를 구축한다. 100여명 신규 고용과 지역 산업 확대가 기대된다. 포항, 현대중공업터보기계 1000억원 투자 유치

영일만4산단에 친환경·SMR 기자재 공장 구축

100여명 고용 기대, 지역 산업 다변화 전망

이미지 확대 경북 포항시청에서 27일 진행된 현대중공업터보기계㈜ 투자양해각서 체결식. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시청에서 27일 진행된 현대중공업터보기계㈜ 투자양해각서 체결식. 포항시 제공

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경북 포항에 친환경 터보기계 및 소형모듈원자로(SMR) 기자재 생산설비 업체가 들어서 산업 다변화가 기대된다.포항시는 현대중공업터보기계㈜와 1000억원 규모 투자양해각서(MOU)를 체결했다고 27일 밝혔다.협약에 따라 현대중공업터보기계는 2029년까지 포항 영일만4일반산업단지 내 10만 1128㎡ 부지에 약 1000억원을 투자해 친환경 터보기계 및 소형모듈원자로(SMR) 핵심 기자재 생산설비를 구축한다. 투자가 완료되면 100여명의 신규 일자리가 창출돼 지역경제 활성화에 기여할 것으로 보인다.현대중공업터보기계는 2016년 현대중공업에서 분사해 설립된 덕산그룹 계열의 터보기계 전문기업이다. 국내에서 유일하게 산업용 펌프와 압축기를 모두 제작할 수 있는 기술력을 바탕으로 발전소, 석유화학, 선박 등 다양한 산업 분야에 핵심 기자재를 공급한다.포항공장은 복합화력과 대형원전, SMR 등 친환경 발전용 펌프·압축기를 생산하는 특화공장으로 건립해 급증하는 전력 수요와 시장 성장에 대응할 계획이다.이차전지·바이오·수소 등 기존 지역 산업과 더불어 친환경 에너지 기자재 분야까지 확대돼 산업 다변화가 기대된다. 울진 신한울 원전과 영덕 신규 원전 부지 확정 등 인접 지역의 원전산업 수요와 연계한 협력 기회도 넓어질 전망이다.박용선 포항시장은 “이번 투자를 계기로 포항이 친환경 에너지 기자재 산업의 새로운 거점으로 도약할 것으로 기대한다”며 “기업이 포항에 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 행정적·제도적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.