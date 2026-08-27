양양 어울림센터 ‘첫 삽’…“생활서비스 거점”

161억 들여 2027년 완공

이미지 확대 강원 양양군이 건립 중인 강현면 어울림복합센터 조감도. 양양군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 양양군이 건립 중인 강현면 어울림복합센터 조감도. 양양군 제공

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강원 양양군은 강현면 주민들에게 행정, 보건, 복지, 문화 서비스를 제공하는 어울림복합센터를 착공했다고 27일 밝혔다.센터는 강현면 정암리에 지상 2층 연면적 2768㎡ 규모로 내년 말 지어진다. 1층은 행정복지센터와 보건지소, 2층은 다목적강당과 노인건강쉼터, 돌봄센터, 청소년 독서실, 문화공간으로 구성된다.노약자와 장애인의 이동 편의를 위해 무장애 시설로 설계된다. 사업비는 161억 6000만원이고, 완공 뒤 시험 가동을 거쳐 2028년부터 정식으로 운영된다.군 관계자는 “센터는 생활 서비스 기능을 획기적으로 개선할 것”이라며 “주민 누구나 높은 수준의 복지 혜택을 누릴 수 있도록 차질 없이 사업을 추진하겠다”고 말했다.