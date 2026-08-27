충북도 “재정상황 경기도보다 심각”...비상경영 착수

세줄 요약 충북도가 채무 잔액 1조3866억원, 채무비율 18.1%로 재정상황이 경기도보다 심각하다고 보고 비상경영에 착수했다. 내년 예산에서 자체 투자사업과 경상경비를 줄이고, 성과가 낮은 사업은 일몰·삭감해 264억원을 감축할 계획이다. 채무 잔액 1조3866억원, 비율 18.1%로 악화

내년 예산 투자·경상경비 구조조정 착수

고금리 부채 상환과 자주재원 확충 병행

이미지 확대 신용한 충북지사가 27일 충북도 재정상황을 브리핑하고 있다. 충북도 제공. 닫기 이미지 확대 보기 신용한 충북지사가 27일 충북도 재정상황을 브리핑하고 있다. 충북도 제공.

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재정 상황에 빨간불이 켜진 충북도가 고강도 재정 정상화 대책을 추진한다.27일 충북도에 따르면 현재 채무 잔액은 1조 3866억원으로 지난 4년 동안 1조 260억원이 늘었다.충북도의 2026년도 당초 예산 대비 채무비율은 18.1%로 최근 재정 비상상황을 선언한 경기도 채무비율(17.6%)보다 높다. 채무가 많다 보니 민선 9기 4년 동안 매년 1475억원의 원리금을 상환해야 한다. 당장 내년에 부담해야 할 이자만 374억원에 달한다.이에 도가 강도 높은 비상경영에 착수한다.내년도 당초 예산 편성 시 자체 투자사업 10% 이상, 경상경비 5% 이상을 구조조정하고 성과가 미흡한 사업은 일몰 또는 20% 이상 삭감할 방침이다.구 자치연수원 내 문화예술복합시설 조성비 100억원, 도청 대회의실 증축비 24억원, 충북 미식관광축제 5억원 등은 이미 감액이 결정됐다. 행정 내부경비인 업무추진비는 12%가량 줄인다. 도는 이런 방식으로 세출을 264억원 정도 감축한다는 계획이다.부채 상환에도 속도를 낸다.2030년까지 고금리 외부채를 현재 4360억원에서 2040억원으로 50% 이상 줄일 예정이다. 이를 위해 해마다 발생하는 잉여금과 향후 회수될 산업단지 분양대금을 고금리 외부채 상환에 집중 투입한다.자주재원 확충을 위해 청주 에어로폴리스 1·2지구 등 조성이 완료된 산업단지 분양을 신속히 완료해 투입된 자금을 회수하고 행정적 보존가치가 낮거나 활용도가 떨어지는 공유재산은 매각키로 했다.도비 부담이 큰 농어촌기본소득 등에 대해선 국비 지원 확대를 적극 건의할 계획이다.신용한 충북지사는 “내년이 충북도 재정정상화의 원년이 될 수 있도록 모든 공직자가 힘을 모으겠다”며 “합리적으로 투명한 재정 운영을 실현하겠다”고 말했다.