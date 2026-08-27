다음달부터 호남선·전라선 ‘증편’…전북 교통 편의 개선되나

세줄 요약 9월 1일부터 호남선과 전라선 고속열차 운행 횟수가 늘어나 좌석난이 다소 해소될 전망이다. 통합 예매 앱 코레일+에 이어 증편이 시행되며, 호남선은 주중·주말 모두 늘고 전라선도 추가 편성이 반영된다. 수서행 열차 확대도 포함돼 전북의 교통 편의가 나아질 것으로 보인다. 호남선·전라선 고속열차 9월부터 증편

좌석난 완화와 통합 예매 서비스 확대

수서행 열차 늘어 접근성 개선 기대

이미지 확대 코레일이 차세대 고속열차로 도입 예정인 ‘동력 분산식 고속열차’(EMU-320)인 KTX-청룡. 코레일 제공 닫기 이미지 확대 보기 코레일이 차세대 고속열차로 도입 예정인 ‘동력 분산식 고속열차’(EMU-320)인 KTX-청룡. 코레일 제공

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고속열차 통합에 따른 호남선과 전라선 증편으로 고질적인 고속철도 좌석난에도 숨통이 트일 전망이다.전북도는 오는 9월 1일부터 호남선과 전라선을 운행하는 고속열차 운행 횟수가 늘어난다고 27일 밝혔다.이번 국토교통부와 코레일, 에스알(SR)이 공동 추진하는 ‘고속철도 통합 및 서비스 개선’ 계획에 따른 것이다.고속철도 통합으로 지난 3일 통합 예매 앱 ‘코레일+’가 두 열차의 승차권을 한곳에서 조회·예매할 수 있게 된 데 이어 다음 달부터는 운행 횟수도 늘어난다.호남선은 주중 하루 12편(92편→104편), 주말 10편(96편→106편)이 늘어난다. 주중에는 7911석, 주말은 8305석의 좌석이 추가로 공급된다.전라선도 주중 하루 5편(40편→45편), 주말 9편(46편→55편)이 추가된다. 주중 2050석, 주말 2507석이 늘어난다.도민들의 숙원이던 ‘수서행 고속열차’도 전라선은 하루 4편에서 8편으로 두 배 늘었고, 호남선도 2~3편이 추가돼 수도권 동남부 접근성이 개선됐다.도 관계자는 “선로 용량 부족 문제를 해결하기 위한 평택~오송 복복선화 완료 시기에 맞춰 우리 도의 고속철도 증편이 확대될 수 있도록 지역 정치권과 긴밀히 공조해 나가겠다”고 말했다.