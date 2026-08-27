민선 9기 현안 ‘대전의료원’ 사업 탄력, 기본 설계용역 마무리

319병상, 중부권 공공의료 표준 모델 구상

이미지 확대 대전의료원 조감도. 대전시 제공 닫기 이미지 확대 보기 대전의료원 조감도. 대전시 제공

세줄 요약 대전의료원 기본설계용역이 마무리되며 민선 9기 핵심 공약 사업이 본격화됐다. 시는 시민 중심 스마트 공공병원과 감염병 대응체계를 반영해 설계를 확정했고, 자문위원회 의견도 담았다. 총사업비 조정과 시공사 선정 절차를 거쳐 착공할 계획이다. 대전의료원 기본설계용역 마무리, 사업 본격화

시민 중심 공공병원·감염병 대응체계 반영

총사업비 조정 뒤 시공사 선정·착공 추진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

민선 9기 핵심 공약인 대전의료원 건립사업이 속도를 내고 있다.27일 대전시에 따르면 대전의료원 기본 설계용역이 마무리돼 관계자와 의료·건축 분야 전문가 등이 참석한 가운데 보고회를 가졌다. 앞서 시는 시민 중심의 스마트 공공병원과 안전한 감염병 대응체계 구축을 기본 방향으로, 조달청 설계 적정성 검토와 보건복지부 기본설계 심의 등 행정절차에서 제시된 의견을 반영해 설계안을 확정했다. 또 운영 주체가 확정되지 않은 점을 고려해 병원 운영과 의료 현장의 의견이 설계에 반영될 수 있도록 ‘설계용역 자문위원회’를 구성해 가동한 바 있다.자문위는 진료·병동 운영, 감염 관리, 환자·의료진 동선 등 병원 운영 전반에 대한 의견을 제시했다. 시는 실시설계 단계에서도 전문가와 현장 실무자의 의견을 반영할 수 있도록 자문위 구성과 역할을 확대할 계획이다.대전의료원은 지역의 공공의료 역량 강화와 감염병 등 공중보건 위기에 대응하는 중부권 핵심 거점으로, 동구 용운동 11번지 일원 선량 지구 도시개발사업지구에 319병상 규모로 건립 예정이다. 현재 설계 적정성 검토 결과를 바탕으로 계획 대비 480억원 증가한 2239억원 수준에서 총사업비 조정 협의가 진행되고 있다. 시는 협의가 이뤄지는 대로 기본설계 기술 제안 입찰을 통해 시공사를 선정한 뒤 실시설계를 거쳐 착공할 계획이다.김기환 대전시 체육건강국장은 “대전의료원은 단순 병원을 넘어 시민 누구나 안심하고 찾을 수 있는 공공의료 안전망의 핵심 임무를 수행하게 된다”면서 “중부권 공공의료의 표준 모델로 안착할 수 있도록 후속 절차를 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.