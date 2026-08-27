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중소벤처기업인증원, 정부조달기술진흥협회와 조달·인증 분야 협력 강화

입력 2026-08-27 10:37
수정 2026-08-27 10:37
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세줄 요약
  • 조달·인증 협력 업무협약 체결
  • 기업 조달시장 진입 지원 연계
  • ISO·ESG 교육비 감면 혜택 제공
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엄진엽(오른쪽 세 번째) 중소벤처기업인증원 원장과 이형각(오른쪽 네 번째) 정부조달기술진흥협회 회장 및 양 기관 관계자들이 업무협약 체결 후 파이팅 구호를 외치며 기념촬영을 하고 있다. 중소벤처기업인증원 제공
엄진엽(오른쪽 세 번째) 중소벤처기업인증원 원장과 이형각(오른쪽 네 번째) 정부조달기술진흥협회 회장 및 양 기관 관계자들이 업무협약 체결 후 파이팅 구호를 외치며 기념촬영을 하고 있다. 중소벤처기업인증원 제공


중소벤처기업인증원(KOSRE)은 정부조달기술진흥협회와 조달·인증 분야 협력 및 기업 지원 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

양 기관은 지난 25일 정부조달기술진흥협회 회의실에서 협약식을 열고 기업의 조달시장 진입과 경쟁력 강화를 위한 협력에 나서기로 했다.

협약에 따라 중소벤처기업인증원은 조달 관련 사업과 전문교육을 홍보하고 조달시장 진입을 희망하는 기업을 연계한다. 협회 및 회원사에는 ISO 인증, ESG 경영 수준진단평가, ISO 실무자 과정 등의 교육비 감면 혜택도 제공한다.

정부조달기술진흥협회는 중소벤처기업인증원의 사업과 인증·ESG 관련 프로그램을 회원사 등에 알리고 수요기업을 연계한다.

양 기관은 이번 협약을 바탕으로 조달·인증 관련 교육과 사업을 연계하고 기업 지원을 위한 협력사업을 지속적으로 확대한다는 계획이다.
김태곤 리포터
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