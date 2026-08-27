제주경찰청장 “거짓된 행동으로 상처 드려…결과 숨김없이 공개”

‘실종 허위종결’ 경찰관 입건 13일 만에 사과

“철저한 수사·전면 재조사 약속”

이미지 확대 고평기 제주경찰청장이 27일 청사에서 열린 지휘부 회의에서 장미란 씨 등 실종사건 허위 종결 사태와 관련, 대도민 메시지를 발표하며 사과하고 있다. 2026.8.27 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 고평기 제주경찰청장이 27일 청사에서 열린 지휘부 회의에서 장미란 씨 등 실종사건 허위 종결 사태와 관련, 대도민 메시지를 발표하며 사과하고 있다. 2026.8.27 뉴스1

세줄 요약 고평기 제주경찰청장이 실종 허위 종결 사건과 관련해 경찰의 책임을 인정하고 유가족과 도민에게 머리 숙여 사과했다. 그는 거짓된 말과 행동으로 상처를 드렸다고 밝히며, 사건의 의혹을 남기지 않도록 철저히 수사하고 결과도 숨김없이 공개하겠다고 했다. 제주경찰청장, 실종 허위 종결 사건 사과

유가족·도민에 책임 인정, 결과 공개 약속

제주 실종 사건 전면 재조사 및 제도 점검

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고평기 제주경찰청장은 27일 고 장미란씨의 실종 허위 종결 사건과 관련해 “제주 치안을 책임지고 있는 청장으로서 무거운 책임감을 느낀다”고 사과했다. 실종 신고를 허위로 종결한 제주서부경찰서 A 경장에 대한 정식 수사가 시작된 지 13일 만이다.고 청장은 이날 오전 제주경찰청에서 열린 간부회의에서 “국민 생명과 안전을 책임져야 할 경찰이 그 책무를 저버렸을 뿐만 아니라 오히려 거짓된 말과 행동으로 가족께 지울 수 없는 상처를 드렸다”며 이같이 말했다.고 청장은 “끝내 가족 품으로 돌아오지 못한 고인 두 분과 말로 표현할 수 없는 깊은 슬픔을 겪고 계실 유가족 여러분께 머리 숙여 사과드린다”고 밝혔다.이어 “큰 실망과 불안을 느꼈을 도민과 국민 여러분께도 고개 숙여 깊이 사과드린다”며 “이번 사건에 대해 단 한 점의 의혹도 남지 않도록 철저히 수사하고, 그 결과도 어떠한 숨김없이 공개하겠다”고 강조했다.고 청장은 “제주지역 모든 실종 사건에 대해 전면적인 재조사를 실시해 또 다른 과오가 있는지 점검토록 하겠다”며 “실종사건 처리 시스템과 절차, 인력구조 등 전반적인 실태를 확인하고 어떠한 경우에도 소홀한 경우가 발생하지 않도록 2중 3중의 안전장치를 마련하겠다”고 약속했다.