교황 만난 박수현 지사, ‘충남 방문’ 요청

세줄 요약 박수현 충남지사가 로마 성 베드로 대성당에서 레오 14세 교황을 만나 내년 세계청년대회 때 충남 방문을 요청했다. 충남의 27개 순교 성지를 묶어 세계인이 찾는 ‘동양의 산티아고길’을 만들고 싶다는 뜻도 전했다. 유흥식 추기경에게 서한문 전달도 요청했다. 레오 14세 교황 알현, 충남 방문 요청

충남 순교 성지 27곳, 동양 산티아고길 구상

세계청년대회 계기, 충남 홍보와 서한 전달

이미지 확대 박수현 충남지사가 로마 교황청 성직자부 회의실에서 유흥식 추기경에게 레오 14세 교황에게 직접 작성한 서한문 전달을 요청하고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 충남지사가 로마 교황청 성직자부 회의실에서 유흥식 추기경에게 레오 14세 교황에게 직접 작성한 서한문 전달을 요청하고 있다. 도 제공

이미지 확대 로마 교황청을 방문한 박수현 충남지사가 조철기 도의회 의장과 함께 유흥식 추기경과 대화를 나누고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 로마 교황청을 방문한 박수현 충남지사가 조철기 도의회 의장과 함께 유흥식 추기경과 대화를 나누고 있다. 도 제공

이미지 확대 박수현 충남지사와 충남도의회 조철기 의장, 김은나 의원 등 충남도 방문단이 유흥식 추기경을 만나고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 충남지사와 충남도의회 조철기 의장, 김은나 의원 등 충남도 방문단이 유흥식 추기경을 만나고 있다. 도 제공

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박수현 충남지사가 레오 14세 교황을 직접 만나 내년 국내에서 개최되는 세계청년대회 때 충남 방문을 요청했다. 충남에 산재한 천주교 순교지 등을 엮어 세계인이 찾는 ‘동양의 산티아고길’을 만들고 싶다는 뜻도 교황에게 전달했다.27일 도에 따르면 박 지사가 26일(현지 시각) 이탈리아 로마 성 베드로 대성당에서 열린 교황 일반알현에 참가한 뒤 가진 언론 인터뷰를 통해 “교황께 내년 충남 방문을 요청드렸다”고 밝혔다.박 지사는 유흥식 성직자성 장관(추기경) 도움으로 일반 알현에 참가하고 레오 14세 교황과 대화를 가졌다.박 지사는 “교황께 우리 충남이 ‘순교자의 땅’이라고 하는 점을 분명하게 말씀드렸다”며 “충남은 27개 순교 성지가 있는 매우 특이한 곳으로, 2014년 프란치스코 교황도 충남 방문 때 깊은 감동을 받은 뒤 해미성지를 국제 성지로 지정했다”고 설명했다.이어 “순교자 땅인 충남을 꼭 방문해 주신다면 ‘연이어 교황이 방문하는 첫 지방자치단체가 될 것이고, 세계 청년들과 삶을 존중하는 정신 등에 많은 도움이 되지 않겠나’라는 말씀을 드리며, 방한을 계기로 충남을 방문해 주실 것을 요청했다”고 말했다.그는 ‘동양의 산티아고길’과 관련 “산티아고길은 종교 구분을 떠나 세계인들이 몰리고 있다”며 “충남에 있는 수많은 천주교 순교지 등을 네트워킹한다면 동양 최고 산티아고길이 되지 않을까 하는 생각을 했고, 이를 교황께 말씀드렸다”고 강조했다.교황 일반알현 이후 박 지사는 로마 교황청 성직자부 회의실에서 유흥식 추기경에게 레오 14세 교황에게 직접 작성한 서한문 전달을 요청했다. 유 추기경은 조만간 있을 회의 때 전할 수 있도록 하겠다고 말했다.천주교 세계청년대회는 교황과 전 세계 청년이 함께 모이는 행사다. 내년 서울 대회는 1995년 필리핀 마닐라에 이어 아시아에서는 두 번째다.본대회는 2027년 8월 3일부터 6일 동안 서울에서, 앞선 7월 29일부터 8월 2일까지 5일 동안에는 각 교구에서 행사를 진행한다.본대회 참여 가톨릭 청년은 50만 명에서 최대 100만 명에 달할 것으로 예상된다. 도내 교구대회 방문 청년은 5만 명 안팎으로 예상되고 있다.해미국제성지는 조선 후기 천주교 박해로 인해 1000명 이상의 신자가 순교한 곳으로, 2020년 교황청이 승인한 우리나라 최초 단일 국제성지다.