출생아 18년 만에 최대 증가… 다둥이 정책이 인구 절벽 막는다

올해 15.4% 늘어… 상반기 14.6만명

합계출산율 4년 만에 0.8명대 회복

“둘째 출산 위해 다양한 지원 필요”

이미지 확대 신생아실에서 간호사들이 신생아들을 돌보고 있는 모습.

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세줄 요약 지난해 출생아 수가 6.7% 늘며 18년 만에 최대 증가율을 기록했고, 합계출산율도 0.80명으로 올랐다. 올해 상반기와 6월 출생아도 크게 늘어 반등세가 이어졌지만, 증가가 첫째아에 몰려 둘째아 이상 출산 확대가 관건으로 지적됐다. 출생아 18년 만에 최대 증가율 기록

합계출산율 0.8명대로 회복, 반등세 확대

첫째아 중심 증가, 둘째아 확대 과제

2026-08-27 10면

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지난해 출생아 수가 6.7% 늘며 18년 만에 가장 높은 증가율을 기록했다. 30대가 증가세를 주도하면서 합계출산율도 4년 만에 0.8명대를 회복했다. 올해 상반기 출생아 증가율은 15%대로 역대 최고였고 지난 6월에는 같은 달 기준 7년 만에 가장 큰 아기 울음소리가 들렸다.국가데이터처가 26일 발표한 ‘2025년 출생 통계’와 ‘2026년 6월 인구 동향’에 따르면 지난해 출생아는 25만 4300명으로 전년보다 1만 6000명(6.7%) 증가했다. 합계출산율도 0.75명에서 0.80명으로 올랐다. 출생아 수와 합계출산율은 2015년 이후 8년 연속 감소하다 2024년 반등한 뒤 2년째 증가했다.올해 들어 반등세는 더욱 가팔라졌다. 상반기 출생아는 14만 5804명으로 전년 동기보다 1만 9430명(15.4%) 늘었다. 증가율과 증가 폭 모두 역대 최대다. 지난 6월 출생아도 2만 3111명으로 3115명(15.6%) 늘어 6월 기준 7년 만에 가장 많았다. 올해 1·2분기 합계출산율은 각각 0.95명, 0.88명이었다. 박현정 데이터처 인구동향과장은 “이런 흐름이 이어지면 올해 합계출산율이 2019년 이후 7년 만에 0.9명대를 회복할 수 있다”고 전망했다.다만 출생 반등은 첫째아에 집중됐다. 지난해 첫째아는 15만 8700명으로 1만 2600명(8.6%) 늘었지만 둘째아는 7만 9200명으로 3300명(4.4%) 증가하는 데 그쳤다. 첫째아 비중은 62.4%로 2015년보다 10.1%포인트 높아진 반면 둘째아는 31.8%로 6.2%포인트 줄었다.첫째아 증가는 혼인 건수가 2024년부터 10분기 연속 늘어난 영향으로 풀이된다. 지난해 첫째아 출산까지 걸린 평균 결혼생활 기간은 2.4년이었다. 결혼 후 2년 안에 태어난 첫째아 비중도 53.2%로 전년보다 0.5%포인트 상승했다.혼인 증가가 첫째아 출산을 밀어 올린 만큼 앞으로의 관건은 이들 부부가 둘째아 이상을 낳느냐다. 출생아 증가를 일시적 반등에 그치지 않고 인구 추세의 반전으로 이어가려면 주거·돌봄과 일·가정 양립 지원의 초점을 둘째아 이상 출산으로 넓혀야 한다는 지적이 나온다. 인구 반전의 열쇠가 ‘다둥이’에 있는 셈이다.출산 연령은 계속 높아졌다. 지난해 산모의 평균 출산 연령은 33.8세로 전년보다 0.2세 상승했다. 특히 35∼39세 출산율은 여성 1000명당 52.1명으로 6.0명 늘어 역대 최고를 기록했다. 25∼29세 출산율도 21.2명으로 2007년 이후 처음 증가했고, 40∼44세 역시 8.5명으로 역대 최고였다.17개 시도 모두 출산율이 올랐지만 지역별 격차는 컸다. 지난해 합계출산율은 전남이 1.09명으로 가장 높았고 세종 1.06명, 충북 0.96명 순이었다. 서울은 0.63명, 부산은 0.74명에 그쳤다.