“전 연인 집주소 좀”…아는 경찰에 정보 받은 오물 테러男, 구속영장

전화번호 바뀐 뒤에도 통신사로 알아내

경찰, 보완수사 후 구속영장 재신청

이미지 확대 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 서울신문 DB

세줄 요약 헤어진 연인의 집에 오물을 뿌리는 사적 보복을 업체에 맡긴 30대 남성이 현직 경찰관인 지인에게서 피해자 주소를 넘겨받은 사실이 드러났다. 경찰은 개인정보 취득 경로를 보강 수사한 뒤 주거침입 교사와 재물손괴 교사, 개인정보보호법 위반 혐의로 구속영장을 다시 신청했다. 사적 보복 대행 의뢰, 오물 투척 범행

현직 경찰 지인 통해 주소·번호 확보

보완수사 뒤 구속영장 재신청

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

헤어진 연인의 집에 오물을 뿌리는 이른바 ‘사적 보복’을 업체에 의뢰한 30대 남성이 현직 경찰관인 지인을 통해 피해자의 집 주소를 확보한 것으로 드러났다. 경찰은 한 차례 구속영장을 신청했다가 검찰의 보완수사 요구를 받은 뒤 개인정보 취득 경로 등을 추가로 확인해 구속영장을 다시 신청했다.26일 경찰 등에 따르면 서울 양천경찰서는 주거침입 교사, 재물손괴 교사, 개인정보보호법 위반 등 혐의를 받는 30대 남성 A씨에 대해 구속영장을 재신청했다.A씨는 지난해 12월 헤어진 연인의 집 현관에 오물을 뿌리는 등 사적 보복을 대행업체에 의뢰한 혐의를 받는다. 앞서 경찰은 A씨의 휴대전화에서 보복 대행을 의뢰한 정황을 확보한 것으로 전해졌다.경찰 수사 결과 A씨는 알고 지내던 현직 경찰관을 통해 전 연인의 집 주소 등 개인정보를 넘겨받은 것으로 파악됐다. A씨는 이렇게 확보한 주소를 사적 보복 대행업체에 전달해 범행을 의뢰한 것으로 경찰은 보고 있다.A씨는 전 연인이 휴대전화 번호를 바꾼 뒤에도 통신사를 통해 새 번호를 알아낸 것으로 전해졌다.경찰은 앞서 A씨에 대해 한 차례 구속영장을 신청했지만 검찰이 보완수사를 요구했다. 이후 A씨가 전 연인의 개인정보를 확보한 경로 등을 추가로 수사했고, 이를 보강해 구속영장을 다시 신청했다.