아파트 14층 베란다서 떨어진 7세 남아…나무에 먼저 떨어져 ‘찰과상’

세줄 요약 대구 수성구 한 아파트 14층 베란다에서 초등학교 1학년 7세 남아가 밖을 보다가 중심을 잃고 추락했다. 화단 나무가 충격을 상당 부분 흡수해 찰과상만 입었고, 휴가 중이던 소방대원이 현장에 달려가 신고와 응급처치를 도왔다. 대구 아파트 14층 베란다서 7세 남아 추락 사고

화단 나무가 충격 흡수, 찰과상만 입은 것으로 전해짐

휴가 중 소방대원 현장 대응, 신고와 응급처치 진행

구급차 관련 자료 사진. 기사와 직접적인 관계 없음. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 구급차 관련 자료 사진. 기사와 직접적인 관계 없음. 연합뉴스

이미지 확대 박유섭 대구소방안전본부 소방위. 대구소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 박유섭 대구소방안전본부 소방위. 대구소방본부 제공

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대구의 한 아파트 14층 베란다에서 7세 어린이가 추락하는 사고가 발생했다. 이 어린이는 화단에 있던 나무에 먼저 떨어지면서 찰과상만 입은 것으로 전해졌다.26일 대구소방본부에 따르면 전날 오후 3시 55분쯤 대구 수성구의 한 아파트 14층 베란다에서 초등학교 1학년 A(7)군이 밖으로 추락했다.A군은 베란다에서 밖을 내다보던 중 중심을 잃고 추락한 것으로 알려졌다.A군은 추락 과정에서 화단에 있던 나무에 먼저 떨어진 뒤 바닥으로 떨어졌다. 나무가 충격을 상당 부분 흡수한 덕분에 A군은 찰과상에 그친 것으로 전해졌다.휴가 중이던 소방대원의 신속한 대응도 빛났다. 사고 당시 휴가 중이던 대구소방본부 박유섭 소방위는 현장 인근에서 자녀들과 시간을 보내던 중 ‘쿵’하는 소리를 듣고 즉각 현장에 달려갔다.박 소방위는 사고 현장을 발견한 뒤 119에 신고하고 A군에 대해 응급처치를 시작했다. 그는 119 구급대가 도착할 때까지 A군을 진정시키고 보호자에게 연락해 상황을 알렸다.박 소방위는 “저도 많이 놀랐지만, 아이를 키우는 부모로서 아이가 얼마나 놀라고 무서웠을지를 먼저 생각했다”며 “아이를 안심시키는 게 가장 중요하다고 생각해 계속 말을 걸며 상태를 살폈다”고 말했다.A군의 부모는 박 소방위에게 “아이가 많이 놀랐지만 괜찮다”라고 전한 것으로 알려졌다.