선문대 HUSS 위험사회사업단, 항저우에서 중국 ‘AI 빛과 그림자’를 보다

세줄 요약 선문대 HUSS 위험사회사업단이 항저우에서 글로벌 캠프를 열고 4개 대학 40명과 AI·스마트시티·모바일 결제 현장을 조사했다. 학생들은 기술 편리함과 함께 디지털 소외, 개인정보 보호, 무인화에 따른 노동 변화 등 사회적 위험을 비교·분석했다. 선문대 HUSS, 항저우 글로벌 캠프 운영

4개 대학 40명, AI·스마트시티 현장 조사

디지털 소외·개인정보 등 사회적 위험 분석

이미지 확대 ‘2026 하계 중국 항저우 글로벌 캠프’에 참가한 선문대 위험사회 인문사회융합인재양성사업단 학생들. 선문대 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026 하계 중국 항저우 글로벌 캠프’에 참가한 선문대 위험사회 인문사회융합인재양성사업단 학생들. 선문대 제공

이미지 확대 중국 항저우에서 선문대 위험사회 인문사회융합인재양성사업단 학생들이 포럼을 개최하고 있다. 선문대 제공 닫기 이미지 확대 보기 중국 항저우에서 선문대 위험사회 인문사회융합인재양성사업단 학생들이 포럼을 개최하고 있다. 선문대 제공

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선문대학교 위험사회 인문사회융합인재양성사업단은 18일부터 22일까지 중국 항저우에서 ‘2026 하계 중국 항저우 글로벌 캠프’를 운영했다고 26일 밝혔다.이번 캠프에는 선문대·세종대·국립순천대·순천향대 등 4개 대학 학생 40명이 참여했다.학생들은 항저우의 AI, 스마트시티, 모바일 결제, 무인화 서비스 등 디지털 전환 현장을 경험하고, 기술 혁신이 가져온 변화와 그 이면의 새로운 사회적 위험을 조사·분석했다.이들은 첨단기술 견학에서 벗어나 ‘AI·디지털 전환의 빛과 그림자’를 현장에서 직접 발견하는 문제 발굴형 글로벌 교육으로 진행됐다.항저우는 알리바바의 탄생지이자 AI, 스마트시티, 모바일 결제, 무인화 등 디지털 기술이 시민들의 일상에 폭넓게 적용된 도시다.학생들은 현지 다양한 디지털 서비스를 직접 이용하고 도시 공간을 관찰하며, 기술이 이동과 소비, 노동, 도시 서비스 등을 어떻게 변화시키고 있는지 살펴봤다.이들의 관심은 기술 제공에 따른 편리함에 반해, 디지털 소외, 개인정보 보호 문제, 자율주행 및 무인화에 따른 노동 환경 변화, 사회적 포용 등 기술 혁신 ‘그림자’에서 나타날 수 있는 다양한 사회적 위험을 함께 분석했다.학생들은 한국과 중국의 AI 및 디지털 서비스를 비교·분석하고, 기술 발전이 가져오는 편익은 살리면서 사회적 비용과 위험을 줄일 수 있는 대응 방안을 모색했다. 현장에서 수집한 자료를 바탕으로 팀별 보고서와 프레젠테이션 자료를 직접 제작하고, 분석 결과와 함께 도출한 해결 방안도 발표했다.여영현 HUSS 위험사회 컨소시엄 총괄단장은 “항저우는 AI와 디지털 기술이 일상 속에 빠르게 적용되고 있어 기술 혁신이 가져오는 편리함과 그 이면의 사회적 변화를 동시에 관찰할 수 있는 교육 현장”이라고 설명했다.이어 “앞으로도 국내 교육과 글로벌 현장을 연결해 미래 사회의 위험을 발견하고 해결할 수 있는 융합 인재를 양성하겠다”고 강조했다.HUSS 위험사회사업단은 인문사회 분야의 지식과 다양한 전공 및 첨단기술을 융합해 미래 사회가 직면할 복합적인 위험과 사회문제에 대응할 수 있는 융합 인재 양성을 추진 중이다.