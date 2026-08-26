모습 드러낸 ‘ITS총회 주무대’…강릉컨벤션센터 개관

컨벤션홀 2100명 수용

중·소회의실 19개 갖춰

이미지 확대 강원 강릉컨벤션센터 전경. 강릉시 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 강릉컨벤션센터 전경. 강릉시 제공

이미지 확대 강원 포남동 강릉올림픽파크에 건립된 강릉컨벤션센터. 강릉시 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 포남동 강릉올림픽파크에 건립된 강릉컨벤션센터. 강릉시 제공

세줄 요약 강릉컨벤션센터가 26일 개관했다. 2026 ITS 세계총회 주무대로 쓰일 이 시설은 지상 4층, 연면적 1만8967㎡ 규모로 최대 2100명을 수용한다. 강릉시는 총회 뒤 국제회의와 전시, 공연을 유치해 MICE 산업을 본격 육성한다. 강릉컨벤션센터 개관, ITS 총회 주무대 첫선

지상 4층·1만8967㎡, 최대 2100명 수용

총회 뒤 국제회의·전시 유치, MICE 육성

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2026 강릉 ITS(지능형교통체계) 세계총회 주무대인 강릉컨벤션센터(GCO·Gangneung COnvention center)가 26일 첫선을 보였다.강릉시는 이날 GCO 개관식을 갖고 내외부 시설을 시민들에게 공개했다. 이 자리에는 김중남 시장, 허병관 시의회 의장과 홍지선 국토교통부 2차관, 신원철 강원도 경제부지사와 시민 1000명이 참석해 ITS 총회 성공 개최를 다짐했다.GCO는 포남동 강릉올림픽파크에 지상 4층 연면적 1만8967㎡ 규모로 지어졌다. 한 번에 최대 2100명을 수용하는 다목적 컨벤션홀과 중회의실 4개, 소회의실 15개를 갖췄다. 2024년 11월부터 1250억원을 들여 건립했다.GCO에서는 오는 10월 19~23일 열리는 ITS 총회 개·폐회식과 학술세션이 진행된다. ‘교통 올림픽’으로 불리는 ITS 총회는 90개국 6만명이 찾는 ITS 분야 전시, 학술행사로 국내에서는 1998년 서울, 2010년 부산에 이어 3번째로 개최된다.시는 ITS 총회 개최 뒤 GCO에 대규모 국제회의, 전시박람회, 기획공연을 대거 유치해 MICE(회의·여행·컨벤션·전시) 산업을 적극적으로 육성한다는 계획이다. GCO 인근에는 경포해변, 오죽헌, 정동진과 세인트존스, 신라모노그램, 스카이베이 등 관광, 숙박 인프라가 풍부해 MICE 관광객에게 차별화된 서비스를 제공할 수 있다.김 시장은 “ITS 총회의 성공을 뒷받침하는 핵심 무대인 GCO는 강릉이 글로벌 MICE 관광 도시로 도약하는 데 있어 중요한 역할을 할 것”이라며 “철저하고 전문적인 시설 관리와 운영을 통해 최고의 문화·비즈니스 복합 공간으로 만들어가겠다”고 말했다.