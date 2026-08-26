전북 국도·국지도 일괄예타 통과…지역 교통망 확충 기대

세줄 요약 전북도는 제6차 국도·국지도 건설계획 일괄예타에서 도내 5개 사업, 총 7516억원 규모가 통과했다고 밝혔다. 전주~김제~군산~새만금 축과 남원·완주·무주 구간이 포함돼 지역 교통망 확충과 안전 개선 기대가 커졌다. 전북 국도·국지도 5개 사업 일괄예타 통과

총사업비 7516억원 규모, 지역 숙원 반영

교통망 확충·안전 개선·접근성 향상 기대

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전북지역 주요 교통망이 크게 확충·개선될 전망이다.전북도는 제6차 국도·국지도 건설계획 일괄예비타당성조사에서 도내 5곳, 총사업비 7516억원 규모의 사업이 통과했다고 26일 밝혔다.이번에 선정된 사업은 ▲전주 도도~김제 공덕(국도21호) ▲김제 공덕~군산 대야(국도21호) ▲남원 인월~산내(국지도60호) ▲완주 소양~진안 부귀(국도26호) ▲무주 설천 심곡~두길(국도37호) 등이다.제6차 국도·국지도 건설계획은 2026년부터 2030년을 대상으로 한 국가 간선도로와 지역 주요 도로의 신설·확장·개량 방향을 담는 중장기 국가계획이다.국토교통부는 일괄예타 대상사업과 비예타 사업에 대한 검토 결과 등을 종합해 제6차 국도·국지도 건설계획의 최종 반영 여부를 결정한다.해당 구간들은 협소한 도로 여건 개선 필요성이 제기돼 온 숙원사업이다. 도로시설 개선을 통해 지역 주민과 관광객의 이동 편의 및 교통안전성을 높이고 지역 간 접근성 개선에 기여할 것으로 기대된다.전주 도도~김제 공덕과 김제 공덕~군산 대야 국도21호 확장사업은 지역 내 국도 중 교통량이 가장 많은 구간으로, 지속적인 교통수요 증가로 병목과 정체가 발생해 도로 확장이 시급한 곳이다. 전주~김제~군산~새만금을 연결하는 핵심 산업·물류축으로, 현대자동차 투자와 새만금 개발에 따른 물류 수요 증가에 대응할 기반시설을 확충한다는 의미도 있다.도 관계자는 “이번 일괄예타 통과는 지역에 꼭 필요한 도로사업을 반영하기 위해 도와 국회, 도의회, 시·군, 전북연구원이 함께 노력해 온 결과”라며 “통과 사업의 후속 절차와 국가예산 확보에 차질 없이 대응하고, 비예타 사업도 제6차 국도·국지도 건설계획에 최대한 반영될 수 있도록 끝까지 노력하겠다”고 밝혔다.