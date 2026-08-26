“결혼합니다” 그런데 모청 ‘충격’… “제 웨딩사진에 얼굴만 합성” 도용 피해자 나왔다 [이슈픽]

세줄 요약 모바일 청첩장용 웨딩사진을 생성형 AI로 만들었다가 실제 부부의 사진을 얼굴만 바꿔 도용한 사실이 드러나 논란이 됐다. 사진 주인과 촬영 작가가 초상권·저작권 침해를 항의했고, 당사자는 경위를 해명한 뒤 사과했다. 모바일 청첩장 AI 웨딩사진 도용 논란 확산

실제 사진 주인·촬영 작가의 초상권·저작권 항의

당사자 사과와 삭제, AI 피해 우려 재부각

이미지 확대 결혼식 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 결혼식 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트

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실제로 사진을 찍는 대신 생성형 인공지능(AI)을 사용해 간단히 사진 합성·제작하는 일이 점차 늘고 있는 가운데 모바일 청첩장용 결혼사진을 AI로 만들었다가 다른 사람의 사진을 도용하는 일이 벌어져 논란이다.26일 여러 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티에는 ‘남의 결혼사진을 AI 돌려 도용한 커플’ 등 제목의 글이 빠르게 확산하며 화제가 됐다.논란은 한 스레드 이용자가 모바일 청첩장 이미지를 올리면서 시작됐다.‘저희, 결혼합니다’라는 제목의 해당 청첩장 이미지에는 신랑·신부가 정장과 드레스를 입고 찍은 사진 한 장이 있었다. 그 아래에는 신랑·신부 이름과 계좌번호도 적혀 있었다. 이 게시물을 올린 스레드 이용자가 결혼 당사자인지는 확인되지 않았다.그런데 이 게시물에 해당 사진 원본의 실제 주인공이라는 사람이 나타났다.사진 도용 피해자인 A씨는 댓글로 “제 웨딩사진이 얼굴만 AI 돌려서 사진 합성해서 올리셨는데 사진 내려주실 수 있느냐”며 항의했다.A씨는 그러면서 문제의 사진과 얼굴 빼고는 거의 흡사한 자신의 사진을 올렸다. 문제의 이미지는 A씨의 웨딩사진을 토대로 얼굴 부분만 바꿔치기된 합성사진으로 드러났다.A씨 웨딩사진을 촬영했던 사진작가 B씨도 스레드에 항의 글을 올렸다.B씨는 “사진 속 인물의 초상권과는 별개로 사진 자체에 대한 저작권은 촬영자인 저에게 있다. 해당 사진의 사용 및 변형에 대해서도 제가 동의하거나 허락한 사실이 없다”며 “서로 불편한 상황으로 이어지지 않도록 조치 부탁드린다”고 적었다.이에 문제의 사진 속 신부 측이라고 밝힌 C씨는 경위를 해명했다.C씨는 “스케줄로 인해 웨딩촬영과 신혼여행은 전부 11월로 잡았는데 어른들이 원하신 날짜가 9월이라 급하게 가족끼리만 식사로 간단하게 끝내기로 해서 (웨딩사진을 촬영할) 시간이 없었다”며 “AI 쪽으로 잘하는 친구한테 소액을 주고 부탁한 건데 도용일지는 몰랐다”고 밝혔다.이어 “친구는 (이미지 기반 SNS) 핀터레스트에서 퍼온 사진이라 (도용 피해자가) 한국 분들이라는 생각을 못했다고 한다”며 “AI 자체가 나쁘다는 걸 인지하고 있다. 시간이 촉박해 모바일용으로 만든 거였다. 상처받으셨을 신랑·신부님께 다시 한번 사과드린다”고 고개를 숙였다. 문제의 이미지는 삭제됐다.이후 A씨는 “전화 통화를 통해 진심 어린 사과와 이야기를 듣고 원만하게 대화를 잘 마쳤다”며 “관련된 모든 게시물은 삭제 조치됐다. 남의 일인데도 내 일처럼 화내주시고, 제보와 걱정을 아끼지 않아 주신 모든 분들께 감사하다”고 말했다.이번 웨딩사진 도용 논란은 당사자 간 원만한 마무리로 한바탕 해프닝으로 끝났지만, AI 사용이 일상화하면서 관련 피해는 점차 늘어날 것이라는 우려가 커지고 있다.