아이돌 티켓 왜 매진인가 했더니…BTS 공연 등 2600장 부정 예매 30대 송치

세줄 요약 서울과 울산에서 30대들이 매크로 프로그램으로 BTS와 유명 아이돌 공연 티켓 수천 장을 부정 예매·재판매한 사실이 드러났다. 경찰은 정보통신망법 위반과 업무방해, 공연법 위반 혐의로 송치하고 범죄수익에 대한 몰수·추징 보전을 신청했다. BTS·아이돌 티켓 매크로 부정예매 적발

서울·울산 30대, 수천 장 재판매 혐의

경찰, 범죄수익 몰수·추징 보전 신청

이미지 확대 방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 이틀 앞둔 19일 서울 종로구 광화문 광장에서 막바지 무대 준비 작업이 이뤄지고 있다. 2026.3.19 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 이틀 앞둔 19일 서울 종로구 광화문 광장에서 막바지 무대 준비 작업이 이뤄지고 있다. 2026.3.19 이지훈 기자

이미지 확대 서울 서대문구 경찰청의 모습. 2026.8.25 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 서대문구 경찰청의 모습. 2026.8.25 홍윤기 기자

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지난 3월 BTS 광화문 공연을 비롯해 유명 아이돌 콘서트 티켓 등을 매크로(자동 입력 프로그램) 등을 사용해 대량 구매, 수억원의 수익을 남긴 자들이 적발돼 검찰에 넘겨졌다.서울경찰청 사이버수사대는 BTS 공연 등 수천 장의 티켓을 부정 예매한 30대 여성 A씨를 정보통신망법 위반, 업무방해, 공연법 위반 등의 혐의로 불구속 송치했다고 26일 밝혔다.경찰 조사 결과 A씨는 지난 2월 매크로 프로그램을 이용해 가족과 지인 명의의 계정으로 BTS 공연 티켓 9장을 부정 예매한 것으로 드러났다. 또 2023년 4월부터 올해 3월까지 역시 매크로를 이용해 약 2600장의 공연 티켓을 구매한 뒤 판매한 혐의도 받는다.울산에서도 1분에 아이돌 공연 티켓 70~80장을 싹쓸이한 30대가 경찰에 붙잡혔다. 울산경찰청은 2024년 11월부터 지난해 10월까지 유명 아이돌 공연 티켓 1700여 장을 부정 판매해 4억 2000여만원의 수익을 챙긴 B씨를 공연법과 정보통신망법 위반 혐의로 구속 송치했다고 이날 밝혔다.B씨는 직접 매크로 프로그램을 개발해 티켓을 구매한 뒤 원가보다 3~13배 비싸게 판매한 것으로 조사됐다.경찰은 각각의 범죄수익에 대해 모두 기소 전 몰수·추징 보전을 신청했다.