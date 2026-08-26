“전주지법에 폭발물 설치했다” 테러 의심 메일…경찰 수색 중

세줄 요약
- 전주지법 폭발물 설치 의심 신고 접수
- 법원 공용 메일로 폭탄 협박 문구 전달
- 경찰 청사·주변 수색, 발신자 추적
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26일 전주지방법원에 폭발물 의심 신고가 접수돼 경찰과 법원 관계자들이 출입을 통제하고 수색에 나섰다. 연합뉴스
전주지방법원에 폭발물을 설치했다는 신고가 접수돼 경찰이 수색에 나섰다.
26일 전북경찰청 등에 따르면 이날 오후 12시쯤 전주지법에 폭발물 설치 의심 신고가 접수됐다.
신원 미상의 인물이 법원 공용 메일로 ‘오늘 오후 1시 34분∼7시 30분 폭탄이 터진다’고 쓴 것으로 알려졌다.
신고를 받은 경찰은 전주지법 청사와 그 주변 수색에 돌입했다.
법원은 청사 내 외부인의 출입을 통제했다.
전주지법 관계자는 “법원 직원 등 신원이 확인된 이들만 청사 출입을 허용하고 있다”고 말했다.
경찰은 현장 수색과 함께 메일 발신자를 추적하고 있다.
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